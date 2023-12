Saiba todos os detalhes da estreia de 'Aquaman 2: O Reino Perdido'

Nesta quarta-feira, 20, estreia "Aquaman 2: O Reino Perdido”. No novo longa da DC, os personagens descobrirão que existe um universo além da conhecida Atlântida. No novo material divulgado pela Warner Bros. Pictures, o diretor James Wan apresenta cenas inéditas diretamente dos bastidores do filme.

Na entrevista, o idealizador declara que a sequência da maior bilheteria do estúdio irá apresentar uma dinâmica completamente nova entre os personagens e o ambiente: “O mundo de Aquaman é enorme. Ele nos convida a visitar novos reinos e a conhecer personagens interessantes. Estamos criando vários mundos, é uma fantasia completa. Agora eles descobrem um gigantesco, o reino perdido, que é antigo e muito perigoso, com criaturas monstruosas”, esclarece o diretor.

"Aquaman 2: O Reino Perdido” marca o retorno de Jason Momoa como protagonista, além de Patrick Wilson, Nicole Kidman, Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen II. Confira o vídeo dos bastidores do filme: