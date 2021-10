Saiba quem foram os participantes de 'The Masked Singer Brasil'

Terminou nesta terça-feira (19), a primeira temporada de "The Masked Singer Brasil", o reality que fantasia famosos e os coloca para cantar. Com o fim do mistério sobre a identidade dos finalistas, relembre os artistas que passaram pelo programa.

A grande vencedora da edição foi Priscilla Alcântara, que foi o Unicórnio. O Monstro ficou em segundo lugar, sendo interpretado por Nicolas Prattes.

Relembre os eliminados: