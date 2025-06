Saiba detalhes do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, herdeiro do jogo do bicho

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho de Anísio Abraão David, considerado um dos maiores bicheiros vivos, se casaram no Rio de Janeiro neste sábado, 21. A cerimônia reuniu diversas personalidades e aconteceu aos pés do Cristo Redentor.

Dentre os nomes presentes na festa, estavam Boni, Fernanda Paes Leme, Cintia Dicker e Pedro Scooby. O cantor Jorge Aragão realizou um show após o casamento.

Giovanna usou um vestido da grife Vivienne Westwood. Já Gabriel vestiu um terno do designer brasileiro Alexandre Herchcovitch.

O casal está junto desde 2022. Gabriel já chegou a namorar a cantora Anitta em 2020. Seu pai, Anísio, também é presidente da Beija-Flor e detém um império do jogo do bicho na capital fluminense. O bicheiro foi preso diversas vezes - em 2008, ele foi detido duas vezes durante a Operação Hurricane sob a acusação de ser mentor intelectual de lavagem de dinheiro e ter pontos de exploração de caça-níqueis em Nilópolis.