Rose Maiorana se inspira nas cores e formas do pop art

O mundo dos negócios e das artes visuais se entrelaçam no dia a dia de Rose Maiorana, que além de atuar como diretora comercial do Grupo Liberal, encontra tempo para se dedicar a uma de suas grandes paixões: a arte. Interessada pela pintura desde a infância, ela construiu um grande repertório de conhecimento ao longo de uma vida de visitas a museus pelo mundo e admiração a artistas, o que resultou em trabalhos que hoje carregam sua assinatura nas mais diversas técnicas.

“Sempre admirei e fiz diversos cursos, visitas a museus e galerias com intuito de aprimorar o conhecimento e as técnicas. Mas pintava por hobbies, sem a intenção de comercializar as peças, até porque, sempre trabalhei muito e não podia me dedicar exclusivamente à pintura”, conta Rose, que se prepara para começar a vender suas peças.

“Hoje, há 40 anos atuando como diretora comercial do Grupo Liberal, consigo conciliar o trabalho, a pintura e meus filhos de uma forma harmônica. Com o aprimoramento de técnicas e a troca de experiências com outras artistas, consigo produzir trabalhos inspiradores, e que despertam o interesse de terceiros na comercialização das obras”, explica.

Legenda (Alexandre Puget/ Divulgação)

A forma de comercialização das obras de Rose será também uma maneira de revelar seu estilo para o mundo. Ela trabalha atualmente no desenvolvimento de seu próprio site, e conta como surgiu tal necessidade.

“A ideia do site surgiu justamente por eu ter muitos trabalhos em casa, no meu ateliê. Quase ficando sem espaço, nunca pretendendo vender por achar tão lindas minhas obras, que começam de umas pinceladas aí já começa ficar tão linda, que confesso que fico com ciúme”, revela Rose, sobre a resistência em se desapegar de suas obras.

O site como ferramenta para divulgar as obras foi sugestão de um amigo do jornal, e a ideia logo foi incentivada por outros amigos de trabalho de Rose. O espaço virtual tem lançamento previsto para outubro deste ano.

“O site vai funcionar como uma galeria virtual, onde as pessoas poderão conhecer e ver mais dos meus trabalhos. Com o mundo que estamos vivendo hoje, na era da informática, temos que ter uma visão no futuro bem acelerado, digital”, explica Rose, que também aproveita para agradecer àqueles que estiveram do seu lado no desenvolvimento do projeto.

“Só tenho a agradecer de chegar onde estou. Sou muito grata primeiro a Deus; ao meu diretor Sanchae, que me deu a ideia do site; depois ao criador do site, Bruno; aos meus filhos Pietro e Giordana; aos meus irmãos Loloca e Ronaldo; ao meu amigo e irmão Natal; e aos meus colaboradores Patrícia e Aurélio. Sou muito grata a esses meus amigos, irmãos e filhos que amo. Amém”, agradece.

Inspirada pelas cores e formas do revolucionário movimento do pop art, Rose tem seu trabalho marcado pela presença de tons fortes, que imprimem obras cheias de personalidade. “O que me inspira mas é a busca em realizar trabalhos que atendem não só as minhas expectativas, mas também desperta de alguma forma a inquietação das pessoas”, revela Rose.

Legenda (Alexandre Puget/ Divulgação)

O processo de produção depende do humor, que tem influências diferentes a cada dia, como conta a artista. “Depende como acordo. Entro no meu ateliê, fico calma pensando no que vou produzir hoje”, explica.

É a inspiração, inclusive, que dá o tom das obras de Rose, que explica não ter um caminho específico para suas criações. “Sobre temas, na maioria das vezes são aleatórios, por isso sempre as obras não têm títulos específicos. Mas em determinados trabalhos, às vezes buscando uma temática que atende alguma inspiração”, conta Rose, revelando ainda qual o ponto de partida para a escolha de suas técnicas.

“São variadas. Nas minhas obras costumo utilizar acrílico sobre tela, colagem, tecidos e aquarela e outros. Me preocupo muito no que faço e se as pessoas gostam. Sou muito exigente na arrumação dos meus trabalhos, dos materiais que vou usar nas obras. Sou muito detalhista, acho que por isso que elas ficam bem bacanas”, justifica.