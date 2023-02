Rosângela Darwich lança o livro 'Quando Fernando Sétimo Usava Paletó'

A poetisa Rosângela Darwich acaba de lançar o livro "Quando Fernando Sétimo Usava Paletó" (Amo! Editora). A obra é uma compilação de duas publicações da autora de 36 anos atrás, sendo uma de mesmo título, em 1987, e a outra, "Levasse as Coisas na Flauta", em 1988, que foram selecionadas em prêmio da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Nesse relançamento, as ideias da escritora do passado, então com 20 anos de idade, se reencontram com a escritora madura da atualidade, uma professora universitária que se mantém fiel à poesia, para respirar a contemporaneidade sem perder a essencialidade.

O lançamento do livro aconteceu na noite da última quinta-feira, 2, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, em meio a uma sessão de autógrafos. A nova edição tem prefácio do poeta Paulo Nunes e foto de capa produzida por Walda Marques.

"Comecei a escrever poemas com 19 anos, quando estudava Psicologia. Foi rápido. Com 20 anos saiu do primeiro livro", recorda a artista. Ela foi selecionada em concursos literários da Semec por dois anos seguidos, resultando na publicação das primeiras obras. Rosângela tornou-se professora de Psicologia e, atualmente, trabalha no programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura, da Unama.

"Foi assim (vencendo concursos da Semec) que me aproximei dos poetas e escritores daquela época, como Max Martins, Age de Carvalho, Vicente Cecim, Vasco Cavalcante e Antônio Moura. Isso ajudou a me colocar num lugar de troca de experiência e de leituras, o que foi muito importante para o meu segundo livro e para o resto da minha vida".

A capa do livro tem foto de Walda Marques.

Rosângela Darwich voltou a publicar livros de poesia novamente apenas 30 anos depois. Em 2018, lançou "Há Horas" (Ed. UFPA) e "Tua Voz a Lápis” (Amo! Editora, 2021). "Lancei o terceiro livro 30 anos depois, mas continuei escrevendo nesses 30 anos. Esperava o melhor momento para lançar, pois eu era muito jovem (quando começou). Achei melhor amadurecer os poemas antes de publicar de novo", detalha Rosângela, que revela ter sido incentivada por Age de Carvalho a voltar a publicar suas poesias pela editora da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Durante a pandemia, ela publicou também o e-book de poemas para crianças e adolescentes “AniMais: rimas, mugidos, trinados” (Editora Unama), com ilustrações feitas pelo público infantil. A publicação gerou um vídeo no youtube, decorrente de um trabalho de pesquisa acadêmica, com imagens de crianças lendo os poemas e de adultos lendo para as crianças, além de desenhos de animais feitos por crianças de vários países.

"Quando surgiu a Amo! Editora pedindo um conjunto de obras, submeti o 'Tua Voz à Lápis' e resolvi republicar os dois primeiros. Tem diferença entre essas duas produções", reconhece a autora, sobre a mudança no modo de fazer poesia com a passagem do tempo.

"Para mim, (o relançamento dos primeiros livros) é como se completasse essa lacuna temporal. De alguma forma, aproxima os livros do presente do que escrevi há muito tempo atrás, como se o tempo se apagasse e tudo virasse poesia", constata.

Planos

Rosângela Darwich está prestes a publicar um novo livro de poesias, dessa vez em parceria com Paulo Vieira, também pela Amo! Editora, intitulado “Floresta do Meio”. "O livro foi escrito enquanto eu estava na morando na Alemanha, em meio à Floresta Negra, enquanto o Paulo Vieira estava morando em Altamira (Sudoeste Paraense), na Floresta Amazônica. Escrevemos sobre temas variados e, conversando, vimos que os temas conversavam e que a gente podia fazer um livro juntos".

Outro livro na gaveta é "Rimas Falsas", que recebeu menção honrosa no concurso literário Bruno de Menezes, da Prefeitura de Belém, realizado no ano passado. O livro ainda não foi publicado.