“Rolê do Aviões” reúne gerações forrozeiras hoje, sábado (19)

Chegou a hora de decolar no “Rolê do Aviões” hoje, 19, no Espaço Náutico Marine Club. Com Xand Avião, Rai Saia Rodada e Nattan, a festa reúne duas geração forrozeira que estão estouradas no Brasil.

Comandando o sucesso, está Xand Avião, que ao longo de décadas se mantém nos holofotes. “Com muito trabalho árduo. O mercado da música é algo que vive em constante mudança, e muitas vezes é necessário que a gente se adapte a ele, sem perder a nossa própria essência, é claro. Além disso, o forró tem ganhado cada vez mais força no Brasil, e com isso alcançado diferentes públicos, e a gente fica muito feliz com todos estes anos de sucesso. Este sempre foi o objetivo, levar nossa arte para o maior número de pessoas possível”, relembrou.

Xand dispensa apresentações, o cantor tem uma carreira de 18 anos marcada por inúmeros sucessos. Em 2002, quando ele foi para o Aviões do Forró, de fato decolou pelo Brasil. Alguns anos depois, ele conseguiu com a música “De mãos atadas”, entrar na lista de 100+ da Billboard na semana de lançamento.

“Em todos os trabalhos que eu produzo eu trago a essência do forró nordestino, esse é o ritmo que eu comecei a minha carreira, e é o que eu vou sempre manter. Então eu posso dizer que a minha musicalidade se mantém, o que vai mudando é o amadurecimento do trabalho, e claro, tudo de novo que vem surgindo. A gente vai aprendendo e dando um tempero diferente a cada dia na nossa música”, contou o artista.

Assim como Xand, Rai Saia Rodada é forrozeiro das antigas. São pelo mais de 20 anos de carreira e muitas vindas ao Pará. “A expectativa de retornar neste novo tempo e de levar o nosso forró ao Estado, é gratificante. Voltar com o pé direito para a Belém, com certeza que vamos matar a saudade. Graças a Deus o público sempre recebe muito bem. O meu show será inesquecível”, antecipou o cantor.

A novidade para o “Rolê do Aviões”, é Nattan, o cantor é a sensação atual. Ele já esteve por diversas cidades do Pará ao longo de 2021 e neste início de 2022. O seu show em julho em Salinas, nordeste paraense, teve ingressos esgotados e público na porta. ”O povo paraense, sem dúvida nenhuma, é muito acolhedor, seja dentro ou fora do palco. Antes de chegar em Salinas, precisei ir até Santarém para pegar um voo de ida, mas nosso ônibus deu defeito no caminho. E quando menos esperei, motoristas se mobilizaram para ajudar e até carona no caminhão do exército nossa equipe recebeu. No show, a acolhida não foi diferente. Da primeira à última música do repertório, o público continuou de pé, cantando e se emocionando junto comigo. Sem mencionar que foi um privilégio proporcionar alegria aos fãs com a volta dos shows no estado. Sou muito grato por isso e é esse carinho que tem me movido a alçar novas conquistas na música. Muito obrigado, de coração.”, relembra Nattan.

Ele é responsável por alguns dos maiores sucessos do momento como “Morena”, “Não Te Quero”, “Sentada Desapegada” e "O Carpinteiro". Está primeiro por exemplo, entrou no TOP#30 do Spotify Brasil, são mais 3 milhões de ouvintes mensais nesta plataforma.

“Acredito que as redes sociais, especialmente pra mim o Tik Tok e o Instagram, são ferramentas de suma importância para divulgação do trabalho dos novos artistas”, disse.

Agende-se

Rolê do Aviões

Atrações: Xand Avião / Rai Saia Rodada / Nattan.

Data: hoje

Abertura dos portões: 20h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232

Open bar: 21h às 23h

Setores: Premium/ lounge / camarote (copo do evento)

Clientes que já possuem ingresso (antes pandemia) acesso normal ao evento com o mesmo.