Rodrigo Sant'Anna fala sobre solteirice após quase quatro anos de relacionamento

O ator e humorista Rodrigo Sant'Anna está aproveitando a vida de solteiro e disse que o lado bom da situação é que está mais sarado. Rodrigo falou sobre o novo momento da vida durante entrevista para a revista Quem.

"Está tudo bem. Separação é chata, mas, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom é que fiquei mais sarado agora, tenho me cuidado mais solteiro. Não está tão nítido, porque mesmo casado, já me cuidava também e era ligado com o negócio de academia. Eu acho que fui transformando mais meu corpo. Estou mais definido agora, na verdade. Estou bem biscoiteiro, né?!", brinca.

Sobre o motivo da separação com o roteirista Junior Figueiredo, Rodrigo diz que foi em decorrência de alguns pontos. Um deles foi pelo ex-parceiro não querer ter filho junto com o ator. "Essa é uma das questões. Acho que é uma junção de fatores. Quando você termina uma relação, nunca é uma coisa só né? Geralmente, é uma junção de conflitos do casal que vai somando no dia a dia. Mas, nós continuamos amigos. Não foi traição, não foi nada de errado que um fez com o outro, nenhum xabu que todo mundo espera que seja. Existe uma divergência de ideais que acaba fazendo com que a gente não consiga mais seguir em uma linha em comum", avalia.