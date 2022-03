Rodrigo Mussi e Ana Clara estão vivendo um affair, diz colunista

A coluna Léo Dias divulgou nesta quinta-feira (03/02) a informação de que o ex-BBB Rodrigo Mussi estaria vivendo um affair com a também ex-BBB e agora apresentadora Ana Clara Lima. A ruiva e o empresário se encontraram no último final de semana, durante uma festa na casa do ator Bruno de Luca, no Rio de Janeiro. Os dois tentaram manter a discrição e evitaram beijos e carícias em público, mas, segundo fontes do colunista, o casal estaria "se conhecendo melhor".

De acordo com as informações publicadas pela coluna, a proximidade entre os dois teria chamado a atenção dos demais convidados - quase 30 pessoas - que perceberam várias trocas de olhares e sorrisos entre o casal. O clima também já teria sido notado pelos telespectadores do Multishow, por ocasião da participação de Rodrigo Mussi no programa comandado por Ana Clara no canal.