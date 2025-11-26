Rock in Rio 2026: Quando começa a venda de ingressos? Veja valor do Rock in Rio Card

O aquecimento para o Rock in Rio 2026 já começou. Nesta semana, o festival confirmou as primeiras atrações do Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil e o grupo de k-pop Stray Kids. Enquanto o line-up é revelado aos poucos, o público já tem data para garantir os ingressos.

Quando começa a venda dos ingressos para o Rock in Rio 2026?

A pré-venda do Rock in Rio Card para membros do programa Rock in Rio Club começa no dia 4 de dezembro, às 19h, e segue até 8 de dezembro. Já o público geral poderá comprar a partir do dia 9, também às 19h.

O Rock in Rio Card permite escolher o dia de ida ao festival após a divulgação completa do line-up, sem depender da demanda de vendas por data. Cada Card dá acesso a um dia do evento, com entrada para o setor Gramado e circulação livre entre as atrações. O lote, porém, é limitado e sujeito à disponibilidade.

As vendas acontecerão exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Sem cobrança de taxas adicionais, os valores vão de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira). Clientes que utilizarem cartões do Itaú têm 15% de desconto no ato da compra. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix.

A compra será limitada a quatro Cards por CPF. Pessoas com deficiência têm direito a adquirir meia-entrada para um acompanhante, dentro desse limite, mediante apresentação de documentação.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.