Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock in Rio 2026: Quando começa a venda de ingressos? Veja valor do Rock in Rio Card

O Rock in Rio Card permite escolher o dia de ida ao festival após a divulgação completa do line-up, sem depender da demanda de vendas por data

Estadão Conteúdo
fonte

Cidade do Rock, onde é realizado o Rock in Rio (Instagram @rockinrio)

O aquecimento para o Rock in Rio 2026 já começou. Nesta semana, o festival confirmou as primeiras atrações do Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil e o grupo de k-pop Stray Kids. Enquanto o line-up é revelado aos poucos, o público já tem data para garantir os ingressos.

Quando começa a venda dos ingressos para o Rock in Rio 2026?

A pré-venda do Rock in Rio Card para membros do programa Rock in Rio Club começa no dia 4 de dezembro, às 19h, e segue até 8 de dezembro. Já o público geral poderá comprar a partir do dia 9, também às 19h.

O Rock in Rio Card permite escolher o dia de ida ao festival após a divulgação completa do line-up, sem depender da demanda de vendas por data. Cada Card dá acesso a um dia do evento, com entrada para o setor Gramado e circulação livre entre as atrações. O lote, porém, é limitado e sujeito à disponibilidade.

As vendas acontecerão exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Sem cobrança de taxas adicionais, os valores vão de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira). Clientes que utilizarem cartões do Itaú têm 15% de desconto no ato da compra. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix.

A compra será limitada a quatro Cards por CPF. Pessoas com deficiência têm direito a adquirir meia-entrada para um acompanhante, dentro desse limite, mediante apresentação de documentação.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/ROCK IN RIO 2026/ANÚNCIO/VENDAS/INGRESSOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

FAMOSOS

Maya Massafera mostra resultado após retirar ossos do rosto

A influenciadora revelou que guardou os ossos retirados para transformar em um colar ou em um brinco

27.11.25 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda