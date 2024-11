'Rocinha, aqui não tem flores': documentário que mostra o desafio amazônico será lançado em Vigia

O documentário "Rocinha, aqui não tem flores", a ser lançado nesta sexta-feira, dia 29, no Museu da Cidade de Vigia, às 19h, apresenta-se como um trabalho inédito que conta muito sobre a complexidade do desafio na Amazônia de se conciliar a preservação de ecossistemas naturais com a ocupação em núcleos urbanos e viabilizar rumos sustentáveis de desenvolvimento econômico na região. Preocupação essa que está na pauta dos debates em escala mundial. Isso porque se trata de um roteiro que aborda a ocupação da área da mangue, cortada por um igarapé, no centro da cidade de Vigia, no nordeste do Pará.

O roteiro do documentário de 23 minutos – premiado pela Lei Paulo Gustavo, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) – foi concebido pelos jornalistas Nélio Palheta, Will Lee Santos e pelo tecnólogo em ecologia e fotógrafo Amazo Alcântara.

Rocinha é uma área de mangal cortada por um igarapé com o mesmo nome, que se estende por mais um quilômetro, no centro de Vigia, até encontrar o Rio Guajará Mirim, que banha a cidade. Ao longo de quase meio século, o mangue vem sendo incorporado pela cidade; ocupação que gerou grave impacto ambiental por causa do desmatamento, a construção de moradias e o despejo de lixo e dejetos sanitários no leito do igarapé.

Rio doente

"Hoje, o Rocinha é um rio doente, uma realidade impactante; tão grande o volume de lixo e de dejetos contaminantes que recebe. Isso prejudicou a produção de peixes, crustáceos e mariscos diversos", diz Amazo Alcântara.

"No caso do Rocinha, embora seja um problema pontual de ocupação de um mangal, implicando urbanização e a falta de saneamento, é situação típica de prejuízo ambiental grave", destaca o jornalista Will Lee, proponente do projeto ao edital estadual da Lei Paulo Gustavo.

"Procuramos retratar a realidade desse lugar sem, no entanto, deixar de reconhecer que o Rocinha foi onde milhares de pessoas encontraram, em Vigia, um lugar para morar. O vídeo perpassa os vários problemas urbanos que a devastação de grande parte do mangue provocou, mas não ignora que na área pulsa a vontade de as pessoas terem uma vida melhor, mesmo morando no mangue, que sofre a influência da maré", diz o jornalista, autor de vários vídeos sobre Vigia.

Flores

"'Rocinha' foi o sítio onde os jesuítas plantaram café e cacau na Vigia do século XVIII. Era um bolsão de manguezal com mata ciliar exuberante, que aos poucos foi sendo destruída pela ocupação urbana", lembra o jornalista Nélio Palheta, autor do roteiro original. Ele acrescenta que, "o título do DOC é uma metáfora, pois no Rocinha tem flores na forma de vida, sonho, trabalho e esperança de seus moradores".

O vídeo mostra os diversos aspectos da comunidade e o jornalista diz ainda: "Se, poeticamente, não tem flores, nesse lugar as pessoas que ali foram morar têm o direito de sonhar, constituir família, trabalhar e ter renda, sobretudo dos serviços da economia da pesca". Moradores da área rejeitam a hipótese de sair do local porque fica no centro da cidade, perto dos serviços públicos. .

O documentário tem imagens de Rômulo Soeiro, montagem e edição de Sávio Palheta e trilha sonora do músico Hallan Santos. No lançamento desse DOC, será aberta uma exposição de fotografias feitas por jovens moradores do Rocinha que participaram de oficina do projeto e poderá ser conferida uma instalação intitulada "Casco da Realidade", mostrando uma canoa típica de ribeirinho que recolhe o lixo produzido pelo ser humano em locais sem infraestrutura ambiental.

Serviço:

'Rocinha, aqui não tem flores'

Um documentário de Will Lee Santos, Nélio Palheta e Amazo Alcântara

Lançamento: dia 29 (sexta-feira).

Local: Museu da Cidade de Vigia, às 19h