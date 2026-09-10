Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

Roberta Miranda falou sobre o momento em que descobriu que a mulher que a havia criado não era sua mãe biológica. No programa Provoca, da TV Cultura, a cantora revelou que foi levada embora do hospital pelo pai e pelo irmão embrulhada em um jornal.

"Não faz muitos anos. O irmão que jogou na minha cara, disse minha mãe não é sua mãe, sua mãe era uma prostituta, aí eu fiquei louca", relembrou a artista.

"Fui tomar coragem de falar com minha mãe, quase perto de minha mãe morrer", revelou sobre o momento da conversa, com ela já adulta. "Porque essa mãe me deu o colinho que ela achava que era um colo para o filho, bordou a minha roupinha, me alimentou, certo ou errado, mas essa mãe que eu amo, foi essa mãe que eu lutei para dar dignidade na velhice."

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"Eu disse: Mãe, o Marcelo está falando que a minha mãe era uma puta, uma prostituta. Não tem problema nenhum se fosse. A minha mãe disse: não, ele está enganado, a sua mãe era uma pessoa muito pobre, não conseguia dar nada para você se alimentar", completou.

Apesar de ser do desejo da mãe esclarecer a situação, o irmão de Miranda disse ao seu psiquiatra qual era a verdade: "Para minha surpresa, não sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, sangue do meu pai. E o Marcelo, junto com o meu pai, foi na maternidade e me roubou no jornal".

A sertaneja, então, explicou melhor o caso: "Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa. Eu digo para todo mundo: Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer. Com tanta infelicidade que aconteceu na minha vida. E eu me tornei uma pessoa leve, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tenta levar uma vida bonita. Porque se eu parar, acho que enlouqueço".