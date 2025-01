Revolta da Cabanagem é tema do espetáculo teatral com apresentações sábado e domingo; confira

O Grupo de Teatro Encenação apresenta o espetáculo ‘Cabanos - Uma Viagem no Tempo’, inspirado na Revolta da Cabanagem, um dos episódios históricos mais marcantes da Amazônia no período imperial, quando se fala de luta por direitos. A peça será encenada no Teatro Gasômetro, em Belém, neste sábado (11/01), às 20h, além de sessões domingo (12/01), e no dia 19 deste mês, às 19h. Os ingressos estão disponíveis por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada), com desconto para estudantes e professores, podendo ser adquiridos antecipadamente ou na bilheteria do teatro até uma hora antes das apresentações. A classificação da peça é de 14 anos.

A peça, que homenageia os 409 anos de Belém e os 190 anos da Cabanagem, transporta o público para os acontecimentos do século XIX, abordando os conflitos sociais e políticos que culminaram na tomada do Palácio do Governo pelos líderes cabanos Eduardo Angelim e Vinagre, após a morte do cônego Batista Campos.

O espetáculo combina trechos históricos e elementos de ficção, incluindo o romance entre Miguel Aranha, um líder cabano, e Elizabeth, filha do governador Bernardo Lobo de Souza, figura central no contexto do movimento.

Construção do espetáculo

Segundo o diretor Fernando Matos, que também interpreta Eduardo Angelim, o espetáculo já é uma tradição, sendo apresentado há 20 anos. A montagem envolve 30 atores e nasceu de uma inspiração em outra produção histórica.

"Quando voltei de uma viagem ao Rio Grande do Sul, onde assisti a uma apresentação sobre a Guerra dos Farrapos, decidi criar algo similar sobre a Cabanagem. Pesquisamos a história, criamos o roteiro e colocamos no palco uma narrativa que mistura fatos reais e ficção”, contou Fernando.

Para ele, o objetivo da peça é preservar a história local. “É preciso que mantenhamos viva a nossa história. Um povo sem passado não tem história, e acredito ser essencial manter nossas raízes”, declarou o diretor. Fernando ainda acrescentou que o espetáculo, apresentado anualmente, é uma forma de compartilhar com o público brasileiro um dos episódios mais marcantes do país.

Sobre a experiência de estar no palco, ele comentou que isso permite maior proximidade com os atores e ajuda a motivá-los. Embora prefira a direção, ele admitiu que o palco tem um grande apelo para ele.

O ator Ricardo Tomaz, que interpreta o governador Lobo de Sousa, destacou o desafio de dar vida a um personagem histórico tão complexo. Tomaz afirmou que sua preparação envolveu pesquisas detalhadas sobre o período, já que há poucos registros da personalidade do governador. “Devido a tantas medidas terríveis tomadas pelo seu governo, subentende-se um comportamento hostil e severo”, explicou.

Ele ressaltou que o espetáculo aborda momentos cruciais da revolta, como a tomada de Belém pelos cabanos em 1835. “Espero sempre que o público sinta um pouco do que foi aquele momento, principalmente ao conhecer o temperamento tão ruim e severo de Lobo de Sousa”, disse.

Com duração de 60 minutos, a peça reúne um elenco com grande elenco, como: Fernando Matos; Victor Rocha; Irlene Rocha; Robson Carrera; Apoena Pereira; Clara Henriques; Doug Fening; Jéssica Barros; Vitor de Holanda; Gabriela Ribeiro; Raí Moraes; Suelen Fabrica; Erick Nascimento; Tonho Lobato; Ana Clara; Alessandro Ramos; e Tatiane Ramos. A peça também tem produção de Andressa Bremer na sonoplastia, Zezinho Igreja na iluminação e Daniel Matos no cenário.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Cabanos - Uma Viagem no Tempo’

Data e horário: sábado, 11 de janeiro, às 20h; e domingo, 12 e 19 de janeiro, às 19h;

Local: Teatro Estação Gasômetro, em Belém;

Ingressos: R$ 50 (inteira);

R$ 25 (meia entrada para estudantes e professores);

Pode ser comprado antecipadamente ou na bilheteria do teatro até 1 hora antes das apresentações.