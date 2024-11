'Retrô On Board': DJ Edu Couto faz a festa em catamarã em Belém tocando clássicos de 1970/2000

Imagine como seria interessante passar uma tarde deste domingo, dia 17, a som de clássicos dos anos 1970 a bordo de um catamarã na ilharga de Belém do Pará, concretizando uma audição privilegiada de músicas marcantes diante da exuberância da paisagem natural das ilhas da capital do Pará. Pois isso será possível a partir das 13h com o evento "Retrô On Board", capitaneado pelo DJ e locutor Edu Couto. Na verdade, serão quatro décadas de som, ou seja, de 1970 até 2000, com muitas surpresas para o público. Melhor para quem quer rememorar grandes momentos e ainda se soltar na pista sobre as águas que circundam a capital paraense.

A concentração se dará na área do porto do Ver-o-Peso, a partir das 13h. Sobre o que o público vai encontrar no "Retrô On Board", Edu Couto destaca: "Vai ser um evento lindo, pelo Rio Guamá, uma verdadeira viagem no tempo com os maiores hits de quatro décadas que vão esquentar a pista e não deixar ninguém parado, vai ser inesquecível, sem dúvida”.

Com um set vibrante, o renomado DJ e produtor Edu Couto, que acumula mais de três décadas de experiência no cenário musical paraense, vai agitar o público. Para isso, ele conta com seus remixes que vão de batidas clássicas dos anos 1970 até os maiores hits dos anos 2000, sempre mantendo a pista quente.

Edu Couto já abriu shows de grandes músicos nacionais como RPM, Legião Urbana, Capital Inicial, Lulu Santos. Mais recentemente, ele tocou ao lado do gigante Alok, Vintage Culture e Dubdogz. Em breve, esse DJ e locutor vai lançar seu álbum "Energy". O trabalho promete ser uma viagem pelos sons de afro house, nu disco, deep house e melodic house.

Celebração

O artista Edu Couto atua como DJ há 30 anos, mas o fascínio dele pela música remonta à infância. "Sempre fui atraído pelo poder que a música tem de unir as pessoas e evocar emoções.Comecei trabalhando com curadoria musical, o que me deu uma base sólida para entender diversos estilos e tendências. A transição para a produção de remixes foi natural, já que eu queria trazer minha própria interpretação e criatividade para as faixas que amava", conta.

Daí para frente, ele atuou em agências de publicidade, casas noturnas e, em 2000, foi convidado por produtoras para abrir shows e festivais nacionais em Belém. Edu Couto diz que as festas em Belém são"verdadeiras celebrações de música e cultura". A ideia da festa "Retrô On Board" nasceu da vontade de Edu de celebrar as músicas que marcaram época e que, de certa forma, moldaram a carreira dele. "Sempre tive um carinho especial pelos hits dos anos 70, 80, 90, 2000, especialmente aqueles que fizeram sucesso no Pará. Esta será a primeira edição do Retrô On Board", arremata.

Para participar do projeto "Retrô On Board" o público deverá se dirigir até o porto do Ver-o-Rio às 13h. A saída da embarcação será às 15h e o retorno às 19h, no Catamarã- A Barca. Informações sobre ingressos e reservas: (91) 99629-1625.

Serviço:

'Retrô On Board'

Com o DJ Edu Couto

Neste domingo (17) a partir das 13h

No Porto do Ver-o-Rio

Com saída às 15h e retorno às 19h