Renata é consolada por rivais após saída de Eva no 'BBB 25'

Abalada com a eliminação de Eva na noite de domingo, 30, Renata foi amparada por brothers com quem já teve atritos no BBB 25. No momento de luto pela saída da amiga e aliada de jogo, a bailarina recebeu palavras de apoio emocionadas de Diego e Vitória Strada.

"Eu vou te dar um abraço, tá? Eu estou aqui para te dar um abraço muito lindo, um abraço muito lindo para você ser muito forte", disse Diego ao se aproximar. O atleta elogiou a trajetória de Renata desde a ida para a Vitrine Seu Fifi e destacou sua força dentro do jogo. "Você voltou daquele quarto de vidro uma guerreira. Não perde essa sua guerreira, tá?"

Vitória também confortou a sister e falou sobre fé e recomeço. "Você pode não entender agora, mas Deus tem um propósito lindo para você. Você sabe que tem. Para você e para a Eva. E ele já está começando a cumprir." Em seguida, incentivou Renata a seguir com força: "Respira fundo. Chora tudo o que tiver para chorar e depois volta mais forte."

Com poucas palavras, Renata agradeceu o apoio enquanto ainda processava a saída de Eva, sua maior aliada no reality.

Eva eliminada

Após as dinâmicas de formação de paredão, a bailarina desabafou com Maike no Quarto Nordeste. Em meio às lágrimas, Renata questionou os motivos que levaram à eliminação da amiga no 11º Paredão da temporada. "Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente está errado. Não é possível", repetiu.

Renata demonstrou dificuldade para entender a decisão do público e citou momentos em que Eva foi alvo de comentários negativos no programa. "O que foi que a Eva fez para alguém aqui?", perguntou. "Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del (Delma)... Eu não entendo."

A sister também mencionou falas de Delma durante a dinâmica do RoBBB Seu Fifi e se mostrou insegura quanto à sua própria permanência no jogo. "Será que eu fiz alguma coisa que fez ela sair? Daqui a pouco, se eu for para o Paredão, eu saio também? Não sei, não sei. Estou cansada."