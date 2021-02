VÍDEO: relembrando tempos de dançarina, Scheila Carvalho apresentou uma coreografia

Scheila Carvalho, de 47 anos, lembrou seus tempos de dançarina e apresentou a coreografia da música, hit de verão do grupo Parangolé “Uau, que delícia''. Banda que conta com Tony Salles como vocalista.

Nas redes sociais, a musa fitness, que despontou no meio artístico no fim da década de 1990 como dançarina do grupo É o Tchan publicou o vídeo da coreografia. "Uauuuu que delícia de música do pai. Eu me joguei no challenge (desafio)", afirmou a influencer fitness.

Assista ao vídeo abaixo: