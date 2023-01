Reginaldo Viana apresenta “Simplesmente Juntos” no Teatro Bosque Grão- Pará

Do lírico ao popular, Reginaldo Viana vem colocando amor, vida e arte de existir em sua trajetória na música. O espetáculo “Simplesmente Juntos” vem para celebrar a sua trajetória e vontade de unir e de se reunir com outros artistas. O espetáculo está com uma temporada no Teatro Bosque Grão-Pará, onde todas as quintas de janeiro ele se apresenta ao lado de uma cantora convidada. Na próxima quinta (12), dia do aniversário de Belém, o artista vai fazer um bloco especial em homenagem à cidade. A cantora Zara será a convidada.

O artista explica que o show surgiu com a vontade de poder reunir novamente com os artistas e o público, devido tanto tempo afastado dos palcos em decorrência da pandemia. “Eu e vários artistas ficam afastados desse contato com o público e podem viver isso agora é muito bom. Por isso, organizei um show que eu mostre a minha arte, mas que também possa contribuir com o trabalho de outros artistas”, pontua.

A cada semana, Reginaldo vem atraindo uma participação especial. Nesta quinta (12), será a vez da cantora Zara. Nessa temporada Paula Rodrigues, Cris Matos e Fernanda Barreto também fazem parte da programação. O repertório é mesclado, o artista une o trabalho autoral com clássicos da música brasileira e paraense.

“A gente divide o show em blocos, tem meu momento, o momento da convidada e também o momento em que cantamos juntos e durante todo o show a gente escolhe fazer uma apresentação em que além de mostrar o que produzimos também gostou de mexer com a memória do público”, explica o artista. Nesta quinta-feira terá um momento especial em homenagem ao aniversário de Belém.

Uma característica marcante do espetáculo é a proximidade com o público, de maneira intimista, acolhedora e capaz de fazer com que as pessoas possam se enxergar nas canções e nos artistas, pela conexão que se estabelecerá na cena.

Reginaldo é um artista que transita em diferentes campos da música. Ele começou no canto lírico, onde baixou por algum tempo, mas depois mergulhou no canto popular, onde ele diz que sempre quis estar. “Eu comecei no lírico para ter um diferencial no popular. Mas foi em 2001 que começou a me dedicar com mais foco nesse sonho. O canto popular me proporciona emoções diferentes. Um contato maior com o público e entre outras coisas que fazem com que eu queira permanecer aqui”, conclui o artista.

Saiba mais sobre Reginaldo Viana

Cantor, compositor e poeta, paraense, 28 anos de carreira.

Durante 14 anos coordenou o Projeto social Música E Cidadania da Fundação Carlos Gomes

Foi comentarista cultural na TV e Rádio Cultura

Foi debatedor do Programa Sem Censura Pará.

SERVIÇO:

SHOW “SIMPLESMENTE JUNTOS...” – Duetos musicais

Apresentação musical do cantor Reginaldo Viana e convidados

Teatro Bosque Grão Pará

19 horas

Todas as quintas do mês de janeiro de 2022

Livre para todas as idades

Informações: 980194920