Rebeca Lindsay encerra programação de 30 anos do Castanheira Shopping

A cantora Rebeca Lindsay encerrou a programação especial de comemoração de 30 anos do Castanheira Shopping, na noite desta quinta-feira, dia 14. Rebeca subiu ao palco na praça de alimentação no 3º piso do shopping para animar o público presente cantando os grandes clássicos da música paraense. A programação de Aniversário do Castanheira Shopping começou no dia 30 de novembro com debates e apresentações culturais. O Grupo Liberal também apoiou a programação.

“É bem gratificante participar desse encerramento. Fiquei muito feliz com o convite, até porque o Castanheira faz parte da história de Belém do Pará. Eu como uma filha adotiva do Pará, me sinto feliz em estar encerrando este momento a convite do Grupo Liberal”, destacou.

O show de Rebeca Lindsay foi em um formato menor. Apenas com um violão e teclado, o que permitiu um show mais íntimo entre a cantora e o público, que ficou a poucos metros da artista no palco. “Hoje viemos em um formato acústico. Um negócio mais clean, mais intimista. Trazendo alguns sucessos da minha carreira, e da música do Pará”, revelou Rebeca.

Agora “Nós acabamos de lançar o novo single chamado Deixa Acontecer, já lançamos um lyric vídeo bem elaborado e estamos na preparação do clipe para esse single. Agora no final de ano nós temos um especial fim de ano que está chegando no formato acústico, e logo o pessoal vai poder conferir em todas as plataformas”, destacou.

A autônoma Linda Viana estava passeando com a família pelo Castanheira quando se deparou com o show de Rebeca Lindsay e decidiu curtir o show. “Estava passeando e do nada a gente dá de cara com a Rebeca Lindsay. Não tem nem como não parar”, assegurou. “Nossa, é maravilhoso. O público vindo aqui e tendo um show desses, que não é todo dia que a gente tem, ainda mais Rebeca Lindsay que é uma cantora de renome daqui do Pará. Não tem como não se sentir lisonjeada com essa ação do Castanheira, muito bom mesmo”, destacou a autônoma.

Também participaram da programação do Castanheira Shopping a cantora Valéria Paiva, o humorista Sandro Almeida, a banda Georocks, a dupla Willian Cesar e Cristiano, o cantor Luan Kassio, Amanda Di Paula, Nelsinho Rodrigues, Kataryna Avela, Valentina (The Voice Kids), Ruan Lennon, Thiago Costa, Markinho Duran, Eduardo e Gabriel e Carol Ferreira.

A gestão do Castanheira Shopping informou por meio de nota que a programação foi muito positiva com uma adesão excelente do público ao evento. “A região que abriga o shopping é carente de programações de cunho cultural e a programação de 30 anos do shopping, oportunizou o encontro com a arte e entretenimento”, diz a nota. A administração pretende nos próximos anos focar na gestão da experiência do cliente para se destacar frente a um mercado cada vez mais competitivo.