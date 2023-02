Raul Gil é internado: o apresentador passa por procedimento no esôfago em São Paulo

Um dos apresentadores mais famosos da televisão brasileira, Raul Gil, do SBT, foi internado em São Paulo nesta quarta-feira (1). Ele deu entrada no Hospital Albert Einstein para a realização de um procedimento no esôfago.

A assessoria do SBT afirma que a cirurgia foi realizada na noite de quarta-feira. Raul Gil permanece internado.

O filho de Raul Gil que o acompanha no hospital, Raul Gil Júnior, acredita que o apresentador terá alta ainda nesta quinta-feira (2), após avaliação médica.

Famoso por atrações como Show de Calouros, Raul Gil fez uma endoscopia, procedimento em que as mucosas do esôfago, estômago e duodeno são analisadas. O pós-operatório do apresentador precisou ter mais cuidados que na maioria dos casos.

