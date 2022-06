Raul Gazolla conta mico em cena íntima com Christiane Torloni

O ator Raul Gazolla relembrou nesta semana um momento inusitado da carreira, que chamou de “o maior mico que já pagou na vida”: uma cena de sexo que protagonizou com a atriz Christiane Torloni.

Ele deu uma entrevista ao podcast “Inteligência Ltda” e revelou que durante as filmagens da novela “Kananga do Japão”, da extinta TV Manchete, em 1989, a cena precisou ser interrompida porque Torloni passou mal.

“Foi o pior momento da minha vida, porque a gente gravou no inverno, de noite, no rio morto [localizado] no Recreio dos Bandeirantes. A cena teve que parar porque a Christiane perder a continuidade de cor dos lábios, ficou roxo, e a cara pálida. A gente rolando entre a areia e a água, passando mal de frio, fingindo que estava transando, foi o maior mico da minha vida”, disse.

Gazolla também contou que “não tem possibilidade” de sentir tesão e ter uma ereção durante as gravações de cenas mais ousadas para a TV.

“Não existe possibilidade, no meu ponto de vista, no meu caso. Dentro do estúdio não tem menos do que 30, 40 pessoas, se você sentir tesão e ficar ereto, para tudo e vai fazer filme pornô, porque você é o cara! Não tem como… Você não tá pegando a mulher, ela não é a tua mulher, é tua amiga. É técnico. Não tem condições de ter tesão. Você fica constrangido. A probabilidade de eu não me excitar é de 99%%”, disse.