Raphael Ghanem volta à Belém; últimos ingressos disponíveis

Está chegando a hora! Depois de conquistar Belém no ano passado, lotando o Mangueirinho em uma noite histórica de muito riso, o humorista Raphael Ghanem volta à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”. As apresentações ocorrem nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Teatro Resolve, e os últimos ingressos já estão disponíveis — uma chance única para quem não quer ficar de fora.

Ghanem fez duas grandes e importantes apresentações na capital paraense. Em maio, levou 1.500 pessoas ao centenário Teatro da Paz, em uma noite de muita risada. E em novembro, foi a vez do ginásio Mangueirinho receber 8.000 pessoas em um espetáculo memorável que ficou marcado na vida e carreira de Raphael.

Desta vez, o público poderá conferir o artista em um formato mais intimista, ainda mais próximo da plateia. “Belém tem uma energia única, um público caloroso e acolhedor. No ano passado vivi um momento inesquecível no Mangueirinho, e agora estou muito feliz de poder reencontrar os paraenses em um formato mais próximo, no Teatro Resolve”, destaca Raphael.

Com 1h40 de duração, a performance traz histórias pessoais, situações cotidianas e observações divertidas sobre relacionamentos, sempre costuradas com a presença de palco e o carisma que fazem de Ghanem um dos grandes nomes do humor brasileiro. O show é escrito, dirigido e interpretado por ele, “de cara limpa” — só talento puro.

Raphael Ghanem, os 35 anos, já se apresentou em todas as capitais brasileiras e em centenas de cidades do interior. Na televisão, participou de sucessos como "Malhação", "Verdades Secretas", "A Lei do Amor" e "Verão 90". Também esteve em séries como 220 Volts e "De Volta pra Pista" (Multishow). No streaming, atuou no filme "Outono" (Amazon) e na série "B.O." (Netflix).

Serviço

Espetáculo: “Se É Que Você Me Entende” – Raphael Ghanem

Datas: 18, 19 e 20 de setembro de 2025

Local: Teatro Resolve – Belém/PA

Duração: 1h40

Classificação: 18+

Gênero: Humor/Entretenimento

Ingressos disponíveis clicando aqui