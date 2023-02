Rainha das Rainhas: conheça a agenda das candidatas antes do concurso

Faltam cinco dias para o retorno do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 e as candidatas dos 14 clubes sociais participantes cumprem os últimos compromissos de suas agendas. Hoje, 7, pela manhã elas participam de uma visita ao Grupo Liberal e a noite acontece o ensaio no espaço da Ana Unger. Confira a agenda das candidatas ao título 2023.

Às 10h da manhã desta terça-feira, 7, acontece a visita ao Jornal O Liberal. Irão conhecer a Redação Integrada de O Liberal e o trabalho dos jornalistas e como funcionam as coberturas e um pouco do trabalho de uma redação de jornal impresso e portal. A noite, às 19h, as candidatas irão participar de mais um ensaio no Centro de Dança Ana Uber, com a própria Ana Unger.

Já na quarta-feira, às 10h, o compromisso das Rainhas é no Hemopa. Visitarão a unidade sede na Padre Eutíquio, 2109. Na quinta-feira, 9, às 10h as 14 candidatas tem agenda na Casa das 11 janelas, onde participarão de uma sessão de fotos. Na sexta-feira, 10, véspera do concurso, as Rainhas de cada clube social participarão do ensaio geral no Hangar e poderão ter a prévia do que será o concurso.

No sábado, 11, na grande noite, a partir das 19h elas participam do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. Juliane Santos, Rainha de 2020, passará a faixa para a Rainha das Rainhas 2023. Após o concurso, no dia 14 de fevereiro, a Rainha de 2023 gravará o programa "É do Pará".

O Rainha das Rainhas é o mais tradicional concurso e considerado o maior concurso de beleza do Norte e do Nordeste. Neste sábado, 11, o Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) voltará a ser palco do evento, que terá transmissão dos veículos do Grupo Liberal. Esta cobertura promete ser histórica, pois haverá transmissão para todo o Pará, com a inclusão do de Santarém e região, por meio da parceria inédita com a TV Tapajós, e a estreia do portal G1 Pará na cobertura do concurso.

O concurso Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento será transmitido, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.

Serviço

Evento: Rainha das Rainhas

Data: 11 de fevereiro, sábado.

Transmissão: TV Liberal

Cobertura dos preparativos: TV Liberal, portal oliberal.com, jornal O Liberal, jornal Amazônia, rádio Liberal FM, 97.5

Redes sociais: @oliberal no Instagram