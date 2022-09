Rafael Zell lança single ‘No Limite com Você’ nesta sexta-feira, 30

Nesta sexta-feira, 30, o cantor e compositor paraense Rafael Zell, lança seu novo projeto, o single "No limite com você", que faz parte do seu novo EP chamado "Peixes", que vai ser lançado no dia 4 de novembro.

A produção do artista também reúne um videoclipe oficial que foi lançado neste mês de setembro.

Em relação ao nome do seu novo EP e do seu novo single, o cantor detalha: "O meu EP 'Peixes' é baseado no vênus do meu mapa astral, que na astrologia representa como eu me manifesto em meu campo amoroso. 'No Limite Com Você' é a minha música favorita do álbum, há meses espero ansioso para lançar este projeto. A música retrata a gestão e percepção de crise dentro de um relacionamento, quando se percebe que muita coisa precisa melhorar, ou a relação não caminhará para frente".

"No limite com você" traz muito sentimentalismo, amor próprio e originalidade, que segundo ele, é uma forma de se aproximar do seu público através da sua voz e das suas experiências: "Inspirada em minha experiência pessoal, como as demais canções do álbum, pela primeira vez os fãs poderão conhecer um sentimento que ainda não havia expressado, sobre coisas difíceis que vivenciei em minha última relação, o momento em que despertei a necessidade de amor próprio e dizer até onde vão os meus limites, que não podia aceitar certas coisas, só porque nos amávamos".

Com uma batida pop sensual com inspirações latinas, o lançamento apresenta uma reflexão. "Quero que meus fãs entendam que podem e devem se empoderar, aprender a dizer “não” de formas saudáveis quando é necessário, aceitar seus limites e jamais deixar que ninguém os coloque para baixo, mesmo que seja de forma não intencional. Nem só de amor se vive um relacionamento. É necessário maturidade, comunicação, compreensão, honestidade, atenção, carinho e respeito aos limites de cada um", reflete o cantor.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)