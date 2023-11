Rachel Sheherazade é cotada para assumir o programa ‘Hoje em Dia’, afirma colunista

A jornalista Rachel Sheherazade teria seu nome cotado a assumir o programa “Hoje em Dia”, da Record TV. A sua repercussão aumentou, com o ingresso e também expulsão do reality A Fazenda 15. Ela era a favorita a ganhar o prêmio, mas foi expulsa após agressão.

VEJA MAIS

Com a saída do jornalista César Filho, o nome da vez a assumir o “Hoje em Dia” é o de Rachel Sheherazade. Ao menos é o que acredita o colunista Janielson Osodrac, que afirma que os laços da apresentadora com a emissora de bispo Macedo, se estreitaram.

Mesmo com a expulsão de Rachel, após agredir Jenny Miranda, sua popularidade parece estar em alta. Mas, até o momento, seu nome não foi confirmado.