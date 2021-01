‘Quem tem que gostar é ele’, disse mãe de Whindersson Nunes sobre o novo relacionamento do filho

A mãe do humorista abriu a caixa de perguntas do Instagram para interagir com os seguidores. Valdenice Nunes acabou sendo indagada sobre o relacionamento de Whindersson Nunes, seu filho e a estudante de engenharia Maria Lina Deggan.

"Sobre o relacionamento do Whindersson, você está gostando da nova namorada dele?", quis saber um internauta. A resposta de Valdenice foi curta e grossa. "Quem tem que gosta é ele que está namorado. Eu tenho que gostar é do meu marido, que eu sou casada".

Depois da separação com Luísa Sonza, o humorista assumiu o romance com Maria Lina durante uma viagem que os dois faziam pelo Japão.