Quem matou Ralf na novela 'O Rei do Gado'? Reprise do Vale a Pena Ver de Novo

A novela o Rei do Gado está bastante agitada. Reprisada nas tardes da Globo desde o dia 7 de novembro do ano passado, uma trama do folhetim vem causando alvoroço naqueles que assistiram a novela e não se lembram, e dos que assistem agora pela primeira vez e estão ansiosos por saber o fim de um dos personagens. Quem matou Ralf é uma das dúvidas que estão em alta nesse momento.

Interpretado por Oscar Magrini, Ralf é o amante de Léia (Silvia Pfeifer), mulher de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). Na trama, carente com a ausência do marido, Léia se deixa levar por uma paixão que julga verdadeira, aventura-se num relacionamento extraconjugal com Ralf, transformando-se em vítima e vilã. Ralf também mantém um relacionamento paralelo com outra mulher, que também é casa.

Quem matou Ralf na Novela O Rei do Gado?



Depois de saber que Ralf maltratou a mãe, Marcos (Fábio Assunção) vai atrás do gigolô. Ele o encontra desmaiado em uma praia após ter sido sequestrado e espancado por bandidos, enviados pelo outro marido traído. Marcos então enterra seu corpo na areia. Mais adiante, com a subida da maré, o corpo fica submerso e Ralf morre.

O assassino, infelizmente, é o filho de Leia, que resolve se vingar do amante da mãe, já que a relação extraconjugal causou transtornos na vida da família do "Rei do Gado".

Ao final da novela, o filho de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) admitirá a culpa, mas a família e os conhecidos levantarão dúvidas sobre a real responsabilidade dele na morte. Afinal, apesar de Marcos ter dado a última cartada, bandido já estará mais para lá do que para cá quando for enterrado.

Que horas passa o Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo da Globo?

A reprise de uma das novelas de maior audiência da TV Globo, o Rei do Gado inicia às 17h05 e passa de segunda a sexta-feira. A trama começou no dia 7 de novembro e deve terminar no dia