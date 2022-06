Quadrilhas juninas se apresentam neste sábado (18) na praça Waldemar Henrique; confira programação

A programação na praça Waldemar Henrique, no "Arraial da Nossa Gente" continua neste sábado (18), com apresentações de quadrilhas e atrações musicais. Os festejos da quadra junina seguem até o dia 30 de junho.

No Piano Palco da praça Waldemar Henrique apresentam-se as quadrilhas juninas: Fuzuê Junino, Romance Matuto, Mistura Brasileira, Renovação de São João, Roceiros da Amizade, Encanto da Juventude, Brasileirinha, Império Junino e Reino de São João, a partir das 19h, com encerramento às 23h20.



Confira a programação completa do concurso de Quadrilhas

Piano Palco da praça Waldemar Henrique - 18/0619h - 19h20 - Fuzuê Junino

19h30 - 19h50 - Romance Matuto

20h - 20h20 - Mistura Brasileira

20h30 - 20h50 - Renovação de São João

21h - 21h20 - Roceiros da Amizade

21h30 – 21h50 - Encanto da Juventude

22h - 22h20 - Brasileirinha

22h30 - 22h50 - Império Junino

23h - 23h20 - Reino de São João



Confira a programação dos demais espaços até o dia 30

Programação Mostra Cultural II, na Concha Acústica da praça Waldemar Henrique

• 18/06

18h - 19h - Mestre Pedrinho

19h20 - 20h20 - Estrela da Barão

20h40 - 21h40 - Trilhas da Amazônia

22h - 23h - Magia da Toada

23h20 - 00h20 - Show Pedrinho Calado

• 19/06

18h - 19h - Senta Peia

19h20 - 20h20 - Curumim Tabatinga

20h40 - 21h40 - Frutos do Pará

22h - 23h - Galera da Toada

23h20 - 00h20 - Banda Xeiro Verde

• 20/06

18h - 19h - Carimbó Mururé

19h20 - 20h20 - Cobra Venenosa

20h40 - 21h40 - Boi Resolvido

22h - 23h - Moara

23h20 - 00h20 - Regina Iaçá

• 21/06

18h - 19h - Jurupari

19h20 - 20h20 - Conjunto Queimadas

20h40 - 21h40 - Rei do Campo

22h - 23h - Uirapuru

23h20 - 00h20 - Os Curupiras

• 22/06

18h - 19h - Estrela do Mar

19h20 - 20h20 - Frutos do Pará

20h40 - 21h40 Catiguria

22h - 23h - Pará Caboclo

23h20 - 00h20 - Iaçá Luterana

• 23/06

18h - 19h - Moleques do Carimbó

19h20 - 20h20 - Oirandé Ara

20h40 - 21h40 - Flor do Campo

22h - 23h - Ayrakirã

23h20 - 00h20 - Encantos do Curió

• 24/06

18h - 19h - Tamuatás do Tucunduba

19h20 - 20h20 - Veludinho

20h40 - 21h40 - Parámazon

22h - 23h - Guerreiros do Boi

23h20 - 00h20 - Show Arraial do Pavulagem

• 25/06

18h - 19h - Flor do Pará

19h20 - 20h20 - Estrela D’alva

20h40 – 21h40 - Mistura Regional

22h - 23h - Tribo Awaeté

23h20 - 00h20 - Show Suanne Batidão

• 26/06

18h - 19h - Cabano Mestiço

19h20 - 20h20 - Luar do Marco

20h40 - 21h40 - Mapinguari

22h - 23h - Tribo dos Feiticeiros

23h20 - 00h20 - Show Adilson Alcântara

• 27/06

18h - 19h - 3º Idade Pedreirense

19h20 - 20h20 - Vila da Barca

20h40 - 21h40 - Misterioso de Itaiteua

22h - 23h - Tucuxi

23h40 - 00h20 - Paranativo

• 28/06

18h – 19h - Tamboiara Amazônia

19h20 - 20h20 - Carimbolando

20h40 - 21h40 - Boi Vidinho

22h - 23h - Etnias da Dança

23h20 – 00h20 - Muiraquitã

• 29/06

18h - 19h - Parásileiros

19h20 - 20h20 - Tamborimbó

20h40 - 21h40 Travesso

22h - 23h - Ballet Folclórico da Amazônia

23h20 - 00h20 - Companhia Folclórica da Amazônia

• 30/06

18h – 19h - Mistura Nativa

19h20 - 20h20 - Filhos da Terra

20h40 - 21h40 - Os baioaras

22h - 23h - Companhia Amazônica de Danças

23h20 - 00h20 - Decameron

00h20 - 01h20 - Show Warilou



Grupos de Toada, no Piano Palco da praça Waldemar Henrique

Domingo - 19/06

21h - Tribo Kawahiva

Segunda - 27/06

21h - Ananin Dance

Quinta-feira - 30/06

21h - Pará Açaí.