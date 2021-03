Projota recebe máquina de cortar cabelo e questiona produção do ‘BBB21’: 'Para eu sair bonito?'

Projota reclamou mais cedo de nunca ser atendido pela produção do ‘BBB 21’ ao pedir uma máquina de cortar cabelo. Mas, para a surpresa do rapper, na tarde desta terça-feira (16), a equipe resolveu atender a solicitação do participante e enviar o objeto de desejo.

No entanto, o emparedado da semana, junto com Pocah e Thaís, ficou com ‘uma pulga atrás’ da orelha pelo pedido ter sido atendido justamente hoje, às véspera de uma possível saída do reality show.

Em conversa com Rodolffo enquanto cortava o cabelo, Projota disse: “Caralh*, será que eles mandaram para eu sair bonito? Para ir na Fátima Bernardes amanhã?”.

Logo em seguida, o cantor achou graça e explicou que há um mês vinha pedido a máquina no raio-x, e justamente hoje que não pediu, resolveram surpreendê-lo.