Projota apaga todas as fotos das redes sociais e surpreende fãs

Projota está afastado ds redes sociais e surpreendeu os fãs ao apagar todas as imagens e publicações de seu perfil no Instagram. Aos admiradores, ele deixou uma carta aberta, uma espécie de desabafo em que narrou o momento pelo qual passa e também os próximos passos que pretende seguir.

"Já fui tela em branco, e rabiscando traços tortos e rascunhos de ideias em minhas folhas, me criei. Já foi o tempo que me gabava por quantos discos de ouro eu ganhei. Hoje, mais maduro, olho para o espelho e me orgulho de tantos discos que eu enviei para o mundo. Filhos de um pai solteiro ambulante, sem casa, sem tempo, sem nada, apenas aquela velha tela em branco", começa ele antes de citar o momento "turbulento" de sua vida atualmente:

Dessa vez eu vinha passando pelo momento mais turbulento da minha vida. Foram tantas perdas que eu me vi num mar de medo, realmente não sabia o que fazer."

Projota segue que, quando se está perdido, "é importante procurar o caminho de casa". No caso do artista, de 35 anos, juntou seus parceiros de música e retornou ao estúdio para transformar esses monstros em arte.

"Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas, se foi esse ano, esse disco é para elas. Nelas, vejo meu presento passado e futuro, a vida continua", acrescenta ele, que está prestes a completar 20 anos de carreira.