Projeto “Olympia na Rua” realiza exibição de filmes à céu aberto em Belém

Em uma edição inédita, o projeto “Olympia na Rua” vai oferecer dez sessões de cinema à céu aberto na capital paraense. A primeira exibição de filmes da mostra de cinema acontece neste domingo (9), às 18h, em frente ao Cine Olympia, localizado na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, N° 918, bairro da Campina. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

A ideia do projeto é manter viva a tradição do cinema público. As sessões irão acontecer durante o período em que o Cine Olympia – o mais antigo do Brasil – passa por obras de requalificação. A iniciativa faz parte da gestão compartilhada da Prefeitura de Belém e do Instituto Pedra.

Além da exibição das produções cinematográficas, “Olympia na Rua” realizará debates junto ao público. Esta primeira edição é uma homenagem aos criadores e cineastas de Belém, com a exibição de quatro curtas-metragens produzidos por artistas paraenses.

Os filmes escolhidos para a primeira mostra são: "Brinquedo Perdido" (1962), de Pedro Veriano; "Onda: Festa da Pororoca" (2005) e "O Rapto do Peixe Boi" (2009), ambos de Cássio Tavernard; e "Cadê O Verde Que Estava Aqui" (2011), de Biratan Porto.

A curadoria dos filmes é assinada por Marco Antônio Moreira, presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), que também será o apresentador do evento.

Para receber o público foi montada uma estrutura coberta para 100 pessoas, o local contará ainda com banheiros químicos, equipe de segurança e primeiros-socorros, intérprete de Libras e sistemas profissionais de projeção e som. Para a experiência ser completa, o público também vai receber pipoca gratuitamente.

A presidenta da Fumbel, Inês Silveira, expressa a satisfação em iniciar as exibições: "Esta iniciativa visa reaproximar o público e mantê-lo informado diretamente sobre as obras de requalificação do cinema. É a prefeitura desempenhando seu papel de fomento à cultura e cuidados com o nosso patrimônio", afirma.

O evento de lançamento do projeto contará com a presença de autoridades locais como o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; a superintendente estadual do Iphan, Cristina Vasconcelos Nunes; e o presidente do Instituto Pedra, Luiz Fernando de Almeida. Além dele, estarão presentes representantes do Instituto Cultural Vale e do Banco da Amazônia.

"Além de ser um ótimo programa cultural e uma oportunidade de conhecer mais sobre a cinematografia local, esses encontros serão uma forma de manter o público belenense e todos os fãs do cinema por dentro das atualizações do processo de restauração. O retorno do Olympia em 2025 já é uma realidade e todos estão convidados a participar desse processo", cita Luiz Fernando de Almeida.

Requalificação do Cinema Olympia

A requalificação do Cinema Olympia é gerida pelo Instituto Pedra, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O projeto conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e copatrocínio do Banco da Amazônia, além de ter sido selecionado pelo edital Resgatando a História, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A reforma inclui a restauração e a modernização tecnológica do espaço, medidas de acessibilidade, plano de manutenção, gestão e programação cultural, visitas monitoradas e a produção de um videodocumentário sobre a história do Cinema Olympia.

O diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, informa que o Instituto soma esforços para restaurar e revitalizar alguns dos patrimônios históricos e culturais mais importantes, não só da cidade, mas do estado e de toda a região amazônica. "Este é um projeto muito simbólico, tanto pelo impacto no cenário cultural e fomento do setor audiovisual, quanto pela democratização do acesso à cultura", ressalta.

Serviço:

Mostra de Cinema “Olympia na Rua”

Data: 09 de junho, às 18h

Local: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, N° 918, bairro Campina (em frente ao Cinema Olympia)

Entrada: Gratuita e por ordem de chegada

Lotação: 100 pessoas sentadas

Classificação: Livre.