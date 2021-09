Projeto Música nos Museus começa nesta quinta com apresentação de trio

A terceira edição do Projeto Música nos Museus retoma com as atividades, nesta quinta-feira (2), no espaço São José Liberto. O primeiro concerto será com o trio João Pedro Pagliosa (flauta transversal), Odília Santana (violão) e Salatiel Ferreira (clarineta). A programação começa às 16h, com lotação para 50 pessoas e a entrada é gratuita.

A professora e coordenadora dos Grupos Artísticos da Fundação Carlos Gomes (FCG), Maria Antônia Jiménez, explica que o projeto integra o Programa Cultura Por Todo o Pará e tem objetivo de popularizar e fomentar a música clássica, contribuir para o bem-estar e lazer da população.

Ela diz ainda que é uma forma de dar visibilidade aos músicos da FCG, uma vez que é importante que eles saiam do espaço de aprendizagem para a prática. "Além de tudo isso, ainda proporcionamos que as pessoas ocupem os museus, que são espaços carregados de conhecimento e história", acrescentou a professora.

O trio que vai abrir a programação vai apresentar três músicas. A primeira será com violão e flauta. A segunda é clarinete e flauta e a terceira é com o trio. Salatiel Ferreira, que compõe o trio, disse que o grupo ainda não tem nome, mas que os integrantes já estão pensando nisso e, quem sabe, na próxima apresentação já faça a divulgação do nome.

Salatiel explicou também que os integrantes são músicos efetivos do Carlos Gomes e estão realizando a estreia desse novo trabalho. “A gente vai fazer essa primeira apresentação no projeto música nos museus e esperamos que seja mais uma oportunidade das pessoas saberem o que a fundação está produzindo”, destacou o músico.

As apresentações serão realizadas em diferentes espaços integrantes do Sistema Integrado de Museus, como a Igreja de Santo Alexandre, Museu do Estado (MEP), Casa das Onze Janelas, Forte do Castelo e São José Liberto. Nos dias de evento, serão mantidas todas as medidas preventivas contra a Covid-19, como distanciamento social, uso de álcool em gel e máscara.

O projeto teve início em 2019 e conta com a participação de alunos e professores do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), contudo, em março de 2020 os concertos foram interrompidos por causa das medidas de segurança adotadas em razão do coronavírus.

A programação é organizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) e em parceria com a Fundação Carlos Gomes (FCG).

Agende-se: Primeiro concerto presencial do Projeto Música nos Museus será realizado no dia 02 de setembro, às 16h, no Espaço São José Liberto. A entrada é gratuita, com lotação de 50 pessoas por ordem de chegada.