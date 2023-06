Projeto literomusical ‘CecimExperiência’ transforma em música livro de Vicente Cecim

O projeto literomusical “CecimExperiência” transforma a obra literária do escritor, poeta e jornalista paraense Vicente Franz Cecim em uma experiência musical “MusikAndara” adaptada por seu filho, o fotógrafo, cineasta e artista visual Bruno Cecim. As poesias do ciclo de ficções “Viagem a Andara oO livro invisível” se tornaram música e a primeira será lançada no dia 12 de junho, disponível nas principais plataformas de música. O projeto também tem um site onde o idealizador compartilha os trabalhos.

O artista visual Bruno Cecim, revela como surgiu o interesse por misturar a literatura e a música e que esta conexão com os gêneros musicais vem desde as bandas que integrava quando mais jovem. “Eu sempre gostei e tive algum envolvimento com a música. Então no início desse ano comecei a fazer umas experiência musicais mixando algumas músicas no ritmo do carimbó, transformando em um beat mais eletrônico. Gostei do resultado, mas logo já me veio outro ideia. Já que eu tinha aprendido fazer essas mixagens de forma autoral através de programas que criam música, porque não fazer algo com as coisas que eu já tinha gravado sobre meu pai e sua obra, a Viagem a Andara”, iniciou.

“Então começou esse mergulho dentro dessa obra encantada e magnifica que ele nos deixou. Depois que foi ganhando mais corpo o trabalho, fui mostrando para alguns amigos que acharam muito bacana o projeto. Percebi que seria uma coisa muito legal, porque a música por ser uma arte mais popular que a literatura no nosso país, poderia levar a Viagem Andara de meu pai e seus pensamentos, para mais pessoas e novos horizontes. E quem sabe despertá-la para essa obra tão importante ao meu ver. Agora além de um legado de palavra teremos um legado musical. Tão potente e revelador como é Andara”, completou.

Questionado sobre as referências presentes e a primeira música que nasceu, Cecim revelou que foi a “Primeiro passo para Andara”. “O legal que o nome já é sugestivo. E ela já indica o caminho dessa nova rota da viagem a Andara agora”, disse completando que deseja que o público aprecie o trabalho.

Projeto CecimExperiência chega nas plataformas digitais de música no dia 12 de junho. (Reprodução / Divulgação)

Para Bruno, a expectativa a respeito do lançamento mistura emoções e ele deseja que o público goste e antecipa alguns detalhes da produção. “Espero que o público goste do trabalho e possa apreciar essas canções, que diferente de algumas músicas que são feitas hoje em dia, tem muito conteúdo, muitas mensagens importantes que eu acredito que todos deveriam ter acesso a essas informações, tanto a arte como a música, têm esse papel de tentar mudar um pouco a vida ou das pessoas, no sentido de despertar para coisas importantes que as vezes não são muito bem debatidas. Espero que essas músicas toquem a alma das pessoas nesse sentido, não só pela trilha sonora que está bem legal, mais principalmente pela palavra e a poesia”, declarou.

O artista faz o convite para o primeiro lançamento e convida o público a se permitir mergulhar no universo compartilhado com seu pai. Sua proposta é lançar uma música por mês e diz que está aberto a parcerias. “Dia 12 de Junho será o lançamento oficial da primeira música desse trabalho. Uma distribuidora de música vai fazer esse repasse para as principais plataformas músicas. Quero fazer o convite aos produtores musicais e músico da região, que queiram fazer parcerias e se juntar ao projeto para me procurarem, pois pretendo ampliar esse trabalho, lançar um álbum, fazer show, performance e tudo mais que couber dentro desse trabalho que é tão amplo as possibilidades. CecimExperiencia, é a minha experiência dentro das experiências do meu pai e do universo mágico de Andara. Que agora poderá vir a ser experimentado através da MusikAndara”, finalizou.

Para mais informações acesse o site do artista.

