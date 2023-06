Rodrigo Schumacher lança versões acústicas de EP 'De Dentro Pra Fora'

O cantor Rodrigo Schumacher lança uma nova versão do EP "De Dentro Pra Fora". A obra lançada há um ano agora terá versões acústicas com piano. O álbum já está com a primeira faixa disponível nas plataformas digitais. Outras faixas serão lançadas até o dia dos namorados, dia 12, para celebrar e contar uma jornada dos diferentes tipos de amor, desde o amor próprio até o amor romântico.

"Queria fazer uma versão mais intimista e trazer meu público para perto da narrativa do EP, quem nunca sofreu por amor? É uma linguagem universal que todos se identificam. E o mais importante: ninguém morre de amor!", declara Rodrigo. Além de cantor, Schumacher é fonoaudiólogo com especialização em voz cantada.

O álbum é uma reflexão sobre o amor. Os diferentes tipos deste sentimento estão no álbum “De Dentro Pra Fora”, que no título traz uma reflexão sobre o amor. "O amor próprio deve ser ‘de dentro pra fora’, eu sempre escutava que quando a gente se encontrasse e se organizasse, tudo muda Porque tudo ao nosso redor vai começar a vibrar junto com essa nossa nova energia", reflete.

O sofrimento por um relacionamento amoroso em 2018 foi o que desencadeou o álbum lançado há um ano. "Acredito que o amor platônico tem seu lugar de importância, um primeiro amor serve para nos ensinar com os erros. O EP trata de uma desilusão amorosa vivida em 2018, quando tive coragem e consegui transformar todo aquele borbulhar de emoções em arte, a música me ajudou nesse processo", revelou.

Rodrigo se prepara para a próxima fase após as versões acústicas, e lançará músicas inéditas no próximo trabalho que já está em produção. "Nesse trabalho estão as músicas que já estão disponíveis nas plataformas, porém, com outra roupagem agora. Tenho músicas prontas do próximo trabalho que será uma continuação desse EP. Depois de todas as lágrimas caídas e farpas lançadas, chegou a hora de ler as cartas que nunca foram entregues a esse amor", contou.

Nestas novas versões, o compositor quis trazer mais o piano para as gravações, já que o instrumento esteve muito presente nos momentos de inspiração. "Podem esperar das versões o mais próximo de quando compus, uma música sofre algumas alterações no processo de gravação, às vezes nem é como a gente fez, nesse trabalho quis deixar o piano conversando comigo junto, o instrumento me ajudou muito na inspiração das melodias e acordes" contou. Os novos trabalhos estarão disponíveis nas plataformas digitais e nas redes sociais do compositor paraense em @rodrigoschumacherr.