Projeto 'Garagem Blues' aquece a cena musical em Belém; shows todas as quintas de junho

O Blues enquanto gênero musical se popularizou e inspirou o surgimento de diversos subgêneros no mundo, além de influenciar a música no ocidente. No Brasil, ganhou mais espaço, por meio de festivais e artistas que sustentam o gênero a partir de suas músicas. Em Belém, o projeto "Garagem Blues", aquece a cena e reúne toda quinta-feira bandas do ritmo, no PMC Garagem, localizado na rua Drº Moraes 556, Nazaré, sempre às 21h.

O projeto foi lançado na última quinta-feira (2), com a apresentação das bandas "Ferrovia Tex" e "Black Fraudde Rock Blues", que voltam a se apresentar nesta quinta-feira (09), desta vez, começando a abertura do evento com a Black Fraudde. "A cada noite um novo repertório das bandas. Mas alguns clássicos sempre são executados, em todas as noite, a pedido do público", explicou Junior Rider, um dos idealizadores do projeto e também baixista e vocalista da banda Black Fraudde.

Junior explica como a ideia surgiu e a necessidade de promover um encontro dos artistas paraenses, que fomentam o gênero musical. "O projeto partiu de um bate-papo entre os amigos: Val Fonseca e eu, em função de fazer um festival de Blues em Belém, como tem em outras capitais brasileiras. Mas para isso, era necessário colocar o blues novamente em evidência, daí a ideia de fazer um encontro blues com todos os artistas paraenses que representam o blues", destacou.

O artista relembra que em conversa com Val, convidaram os músicos Tonny Lisboa da Ferrovia Tex, o Zé Puget e o Vinicius Leite, que abraçaram a ideia. "Levamos a proposta para o Flávio 'Filhote', do Pará Moto Clube, que apostou no projeto e puxou pro PMC Garagem, que é um lugar temático do motociclismo e do Rock n Roll, que tem tudo a ver com o Blues", afirmou.

Blues feito na Amazônia

A escolha da quinta-feira, segundo o organizador Junior Rider, foi para movimentar a cena musical de Belém e para que os artistas pudessem se organizar para participar dos eventos. "Movimentar a cena blues de Belém novamente, como era na década de 1990, quando tinham bandas com Índigo Blues (na qual fiz parte), Espargos de Marfim, Fox Night, entre outras. Hoje vemos que tem público querendo ouvir e assistir o Blues. As pessoas chegam com a gente e falam que estava faltando essa variação de estilos na noite paraense", concluiu.

As bandas que participam desta primeira edição do projeto PMC Garagem têm trabalhos autorais, mas trazem os clássicos do Blues, e subgêneros como o Rock, para as noites de Belém. Junior Rider destaca o perfil delas, apresentando os estilos. "A Ferrovia Tex tem um estilo do blues tradicional de Chicago, onde o gaitista e vocalista Tonny Lisboa explora bem a gaita com fraseados no estilo Little Walter, Junior Wells e James Cotton e executa os clássicos mais tradicionais do blues norte-americano", contou.

A Black Fraudde, segundo Rider, toca um blues "mais pra cima" e próximo do Rock e os demais artistas convidados trabalham os clássicos nacionais e internacionais. "[A Black] faz um Rock n Roll na linha Drº Gary Moore, Carlos Santana, Eric Clapton, Rolling Stones. Além de executar musicas de artistas locais - o que achamos muito importante -, e suas músicas autorais. Já o Vinicius Leite e Val Fonseca executam clássicos do blues nacional e internacional e estão com CD gravado recentemente: "Blues na Cidade das Mangueiras (Val Fonseca) e Baby, Bar e Blues (Vinícius Leite)", finalizou.

A segunda edição está prevista para ocorrer no segundo semestre, ainda em agosto de 2022.

Agende-se

09/06 Black Fraudde e Ferrovia Tex