Projeto Cordão do Galo arrecada brinquedos e alimentos para Natal de crianças

Impedidos de festejarem a devoção a São Sebastião, o tradicional Cordão do Galo folguedo popular que une música, cidadania, solidariedade e cultura louvará o santo de maneira solidária neste ano. O cordão começou a arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis para o Natal de crianças marajoaras de Cachoeira do Arari. O projeto é promovido há 13 anos pelo Instituto Arraial do Pavulagem e a Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião. Neste ano, o tema ‘Cordão do Galo – Natal da Criança do Marajó’ com uma programação virtual e a campanha de arrecadação em nove pontos de coleta.

O membro da coordenação da Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião (IDGSS), Albertinho Leão, explica que como o cortejo não poderá ser realizado em janeiro de 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus, a organização decidiu investir forças em uma grande campanha solidária com foco nas crianças. “Cachoeira está na posição 109 ou 110 entre os 144 no índice de renda. É um município que está em uma posição bem desfavorável, é uma realidade muito difícil, o bairro em que estamos é bem pobre. O evento serve de certa forma para ajudar essas famílias, divulgar o projeto e se fazer presente. Nos últimos anos isso tem tido resultado”, destaca.

O projeto Cordão do Galo iniciou em 2008, como parte da Festividade de São Sebastião, tradicional no município de Cachoeira do Arari. Um dos focos do cortejo é desenvolver a consciência cidadã nas crianças, estimular a comunidade para discutir os problemas sociais da cidade e promover arte e cultura na comunidade. Cachoeira está entre as cidades com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com sérios problemas de saneamento, acesso à saúde e infraestrutura.

A arrecadação de brinquedos e alimentos ocorrerá em oito pontos de coleta distribuídos em Belém, e um em Cachoeira do Arari, até o dia 10 de dezembro. Todo material arrecadado será distribuído entre os dias 12 e 13 de dezembro, no próprio município de Cachoeira, seguindo as medidas de prevenção contra a Covid-19. Ainda como parte da programação, a banda Arraial do Pavulagem fará um show ao vivo, com transmissão pelo seu canal oficial no YouTube e pela TV Cultura do Pará, no canal 2.1, no dia 06 de dezembro, a partir das 17h.

O fundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, enfatiza que o Cordão do Galo estimula a socialização. “A criança tem um momento para descobrir suas potencialidades. Além disso, o projeto aposta na criança do futuro, que possa crescer respeitando a natureza, entendendo melhor sobre a questão do abuso sexual e sobre a situação de sua comunidade”, destaca. Ainda segundo o músico, a pausa nas atividades presenciais será um momento para pensar na ampliação e na melhoria do projeto.

SERVIÇO:

Cordão do Galo – Natal da Criança do Marajó

Coleta de brinquedos e alimentos não perecíveis: 27 de novembro a 10 de dezembro

Show virtual com a banda Arraial do Pavulagem­­­

Data: 06 de dezembro de 2020

Hora: 17h

YouTube do Pavulagem (youtube.com/ArraialdoPavulagemOficial) e TV Cultura do Pará -Canal 2.1.

POSTOS DE ARRECADAÇÃO

Postos de arrecadação

Pedreira

Grupo de Carimbó Sancari - Av. Marques de Herval Passagem Álvaro Adolfo, nº 07

Umarizal

UNAMA ALCINDO CACELA - Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Procurar a Central de Atendimento ao Aluno (CRA).

Casa da Dona Maroca - Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1686, entre Boa Ventura da Silva e Domingos Marreiros).

Parque Verde

Unama Parque Shopping– Avenida Augusto Montenegro, nº 4300 (Subsolo). Procurar a Central de Atendimento ao Aluno (CRA)

São Brás

Teatro Estação Gasômetro (Parque da Residência) - Av. Gov. Magalhães Barata, nº 830. Contato: João 98884 2125

Tambores de Louvação - Avenida Ceará, nº 256. Contato: Cris 98909 2318

Coqueiro

Coletivo Mãos Solidárias do SAT - Conjunto Satélite, WE 3 / nº 14. Contato: Ivana / 3248-3774

Icoaraci

Casa do Artista - Rua Pe. Júlio Maria, nº 163. Contato: Alda / 98891 3224

Cachoeira do Arari

Sede da IDGSS - Rua Dr. Lélio Silva. nº 70 (Entre Rua da Frente e Coronel Guilherme Feio)