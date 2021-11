Programações nos shoppings de Belém dão o clima do Natal

As cores, formas, sons e aromas transportam os visitantes dos shoppings de Belém para o período mais amado do ano, as festas de fim de ano. Além do Papai Noel que já circula pelos espaços, começam a ser realizadas feiras e eventos especiais que marcam o período.

No shopping Bosque Grão-Pará, até 6 de janeiro, das 10h às 22h, diariamente, a Feira Natalina Artes do Mundo leva os visitantes por diferentes sotaques e idiomas dos expositores. Em sua quinta edição, ela está com sete estandes internacionais com produtos vindos diretamente da Bolívia, Turquia e Índia, além dos participantes nacionais com apresentação de artesanato e objetos de várias partes do país, inclusive daqui mesmo do Pará.

Mais de três mil produtos estão à disposição dos visitantes, com destaque para os artigos e presentes de Natal. “Temos uma grande quantidade de material feito à mão, que são artesanatos feitos por artesãos e por cooperativas, muitas inclusive de Belém, a maioria deles com temas natalinos”, detalha um dos organizadores da feira, Patrick Costa.

Na parte internacional, os tecidos coloridos vindos da Turquia têm sido bastante procurados em várias edições. “Eles estão nas toalhas de mesa e nas almofadas. É um trabalho bem diferenciado, que chama bastante a atenção pelo bom gosto visto inclusive nos caminhos de mesa feitos para acompanhar a ceia de Natal e nas almofadas encapadas com tecido turco”, diz.

Noelândia

A programação de natal da cidade conta também com o espetáculo "Noelândia, a Incrível Cidade do Papai Noel", no Boulevard Shopping. O enredo do espetáculo se inicia na "Caixa de Correio". Lá estão cartinhas feitas à mão por crianças de todo o mundo, que se comunicam com o Bom Velhinho.

Quem entra nessa caixa gigante atravessa o portal que dá acesso à cidade dos sonhos. A partir daí o passeio segue pela “Casa Nói-Nói”. Uma casa de cabeça para baixo, habitada por moradores superdivertidos. Na "Fábrica de Presentes", as crianças vão poder ajudar o Papai Noel a produzir os presentes. Tudo virtual, como um passe de mágica.

Os apaixonados por histórias de Natal vão se encantar com a "Biblinóiteca". Nesse mundo encantado as crianças vão aprender, também, sobre a importância da natureza, no "Jardim das Sementes Mágicas". Na "Fonte do Chove Neve", em pleno calor da Amazônia, Papai Noel de uma chaminé comandará uma mágica produção de neve. Os fãs do Natal ainda poderão curtir os produtos especiais da “Noelidades”, a lojinha oficial da Noelândia.

As sessões da Noelândia são realizadas com hora agendada, e com limite no número de pessoas. As visitas duram em média 1h30 de muita diversão.