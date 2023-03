Programação grátis para crianças em Belém: evento 'Os Chocolix' oferta 8 tipos de oficinas

Chegou o final de semana e você precisa fazer algo com as crianças mas não tem dinheiro? Neste mês de março, até o dia 9 de abril, véspera de Páscoa, o reino da Chocolândia desembarca em um shopping da capital paraense para ofertar diversão e aprendizado às crianças de 4 a 12 anos com os personagens de "Os Chocolix".

Líder em audiência em canais de televisão e plataformas de streaming, a série de animação infantil traz, de forma lúdica, mensagens que refletem o respeito às diferenças, além da valorização da família e da leitura.

Toda essa magia estará presente nas oficinas gratuitas da atração Páscoa Os Chocolix, no lounge do piso 3 do Shopping Boulevard, em Belém.

Ao todo, 8 oficinas vão garantir a alegria das crianças, com direito aos cheiros e sabores de Os Chocolix.

Confira as oficinas grátis disponíveis em Belém

Cupcake

Slime

Cake Pop

Chocodrinks

Caneca

Almofada

Docinho

Chaveiro

A atração é recomendada, especialmente, para crianças de 4 a 12 anos. As inscrições são limitadas, e devem ser feitas no site do Boulevard Belém. As famílias que estiverem no local, havendo vagas, podem acessar o site e fazer a inscrição para as oficinas.

Confira a programação gratuita para as crianças:

️Quinta-feira, 09/03 - Cake Pop

Sexta-feira, 10/03 - Slime

Sábado, 11/03 - Cupcake

Domingo, 12/03 - Caneca

Quinta-feira, 16/03 - Caneca️

Sexta-feira, 17/03 - Chocodrink

Sábado, 18/03 - Slime

Domingo, 19/03 - Cupcake

Quinta-feira, 23/03 - Cupcake

Sexta-feira, 24/03 - Caneca

Sábado, 25/03 - Almofada

Domingo, 26/03 - Slime

Quinta-feira, 30/03 - Slime

Sexta-feira, 31/03 - Cupcake

Sábado, 01/04 - Caneca

Domingo, 02/04 - Docinho

Quinta-feira, 06/04 - Caneca

Sexta-feira, 07/04 - Slime

Sábado, 08/04 - Chaveiro

Domingo, 09/04 - Cupcake