Programação em Marapanim reúne grupos tradicionais de carimbó

O dia 11 de setembro de 2014 foi histórico para o Pará. Nessa data, há exatos sete anos, o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, em votação unânime do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

O pedido de inscrição do ritmo e dança tradicional do estado no Livro de Registro das Formas de Expressão foi feito por diferentes grupos, entre os anos de 2008 e 2013. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) conduziu pesquisas para identificação do carimbó em diversos municípios paraenses.

Um deles foi o de Marapanim, que hoje comemora a data com a programação “Carimbó do meu Brasil”. Com início marcado para às 17h, haverá um cortejo pelas ruas saindo do portal da cidade em direção a sede do clube Bom Intento, onde está marcada uma live com a participação de vários grupos locais, transmitida pelas redes sociais do Movimento do Carimbó de Marapanim.

Um dos carimbozeiros mais conhecidos no município é o saudoso Mestre Bento, que dedicou anos de vida para manter viva a tradição do carimbó na cidade. Ele foi um dos fundadores do Grupo de Carimbó Raízes da Terra de Marapanim, uma das associações proponentes do registro celebrado hoje, juntamente com a Associação Cultural Japiim e a Associação Cultural Uirapuru.

Após a morte do mestre, o trabalho do grupo foi herdado por sua filha, Zuleide Alves, “carimbozeira e fazedora de cultura, além de presidente da Associação Cultural Raízes da Terra”, como ela mesma se define.

Atualmente, cabe a ela também a coordenação do Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro em Marapanim, que é suplente da salvaguarda do carimbó. “Fomos nós das três associações, com a Associação de Santarém Novo e a de São Benedito que assinamos o pedido pelo registro do carimbó como patrimônio. Então para nós é um orgulho dizer que também fazemos parte dessa história”, comemora.

Uma programação especial foi organizada para celebrar a data. “Vamos ter o cortejo saindo pelas ruas da cidade até chegar à sede do clube onde haverá um momento de fala dos representantes das associações proponentes pelo carimbó e logo após começam as apresentações. Teremos 15 grupos de carimbó e dois de dança”, cita.

Celebrar a data, segundo ele, é fundamental para reafirmar a importância e a contribuição desse marco para o fortalecimento da tradição cultural do carimbó dos mais de 40 grupos dedicados ao ritmo, ativos no município. “Manter viva essa tradição é motivo de gratidão para nós, porque isso é de grande importância para o nosso movimento aqui em Marapanim”, avalia.

Agende-se:

Programação “Carimbó do meu Brasil” em Marapanim

Data: 11/09, a partir das 17h

ransmissão pelas redes sociais do Movimento de Carimbó de Marapanim

Informações: (91): 98988-2598 /99820-8454