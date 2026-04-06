Programa Semear 2026 já tem lista de projetos habilitados pela Fundação Cultural do Pará

A Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) publicou, nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Estado, o resultado final da fase de habilitação ao processo seletivo do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear 2026. A lista completa dos projetos habilitados está disponível para consulta na edição oficial, pode ser acesada aqui.

Com a divulgação, as propostas aprovadas nesta etapa seguem agora para a comissão de avaliação, que fará a análise do mérito cultural e da capacidade técnica dos projetos inscritos.

Critérios de avaliação e prazos

A comissão responsável pela avaliação considerará os critérios estabelecidos no edital do programa, que somam um total de 100 pontos. Para serem aprovados, os projetos devem obter nota igual ou superior a 70 pontos. Propostas com pontuação inferior a esse patamar serão automaticamente reprovadas e eliminadas da seleção.

O prazo para a divulgação do resultado final da avaliação é de 60 dias, contados a partir do encerramento das inscrições. Esse período pode ser prorrogado por mais 30 dias, caso seja identificada a necessidade pela FCP.

Divulgação de resultados e recursos

O resultado inicial da etapa de avaliação será comunicado por meio do Diário Oficial do Estado do Pará e também aos proponentes, via sistema SGPSEMEAR. Aqueles cujos nomes não constarem na lista serão considerados reprovados e eliminados do processo.

No entanto, os proponentes têm o direito de apresentar impugnação contra o resultado, caso discordem da decisão. O prazo para essa contestação é de cinco dias corridos, a contar da data de publicação do resultado inicial.

Canais de atendimento

Para obter mais informações sobre as próximas etapas ou sanar dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a secretaria do Programa Semear pelos seguintes canais:

E-mails: semear@fcp.pa.gov.br ou semear.projetos@fcp.pa.gov.br

Telefones: (91) 3284-9073, (91) 3284-9072

WhatsApp institucional: (91) 98419-8780