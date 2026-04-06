Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Programa Semear 2026 já tem lista de projetos habilitados pela Fundação Cultural do Pará

As propostas aprovadas nesta etapa seguem agora para a comissão de avaliação, que fará a análise do mérito cultural e da capacidade técnica dos projetos

O Liberal
fonte

O resultado inicial da etapa de avaliação será comunicado por meio do Diário Oficial do Estado do Pará e também aos proponentes (Fundação Cultural do Pará/ Divulgação)

A Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) publicou, nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Estado, o resultado final da fase de habilitação ao processo seletivo do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear 2026. A lista completa dos projetos habilitados está disponível para consulta na edição oficial, pode ser acesada aqui.

Com a divulgação, as propostas aprovadas nesta etapa seguem agora para a comissão de avaliação, que fará a análise do mérito cultural e da capacidade técnica dos projetos inscritos.

Critérios de avaliação e prazos

A comissão responsável pela avaliação considerará os critérios estabelecidos no edital do programa, que somam um total de 100 pontos. Para serem aprovados, os projetos devem obter nota igual ou superior a 70 pontos. Propostas com pontuação inferior a esse patamar serão automaticamente reprovadas e eliminadas da seleção.

O prazo para a divulgação do resultado final da avaliação é de 60 dias, contados a partir do encerramento das inscrições. Esse período pode ser prorrogado por mais 30 dias, caso seja identificada a necessidade pela FCP.

Divulgação de resultados e recursos

O resultado inicial da etapa de avaliação será comunicado por meio do Diário Oficial do Estado do Pará e também aos proponentes, via sistema SGPSEMEAR. Aqueles cujos nomes não constarem na lista serão considerados reprovados e eliminados do processo.

No entanto, os proponentes têm o direito de apresentar impugnação contra o resultado, caso discordem da decisão. O prazo para essa contestação é de cinco dias corridos, a contar da data de publicação do resultado inicial.

Canais de atendimento

Para obter mais informações sobre as próximas etapas ou sanar dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a secretaria do Programa Semear pelos seguintes canais:

  • E-mails: semear@fcp.pa.gov.br ou semear.projetos@fcp.pa.gov.br
  • Telefones: (91) 3284-9073, (91) 3284-9072
  • WhatsApp institucional: (91) 98419-8780
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Edital Semear 2026

Fundação Cultural do Pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Léo Lins traz espetáculo 'Enterrado Vivo' a Belém com críticas ao 'politicamente correto'

"Pacto de silêncio" é feito entre o humorista e o público

06.04.26 10h53

BRASIL

Suzane von Richthofen afirma ter sido 'perdoada por Deus' e cita ausência de carinho em documentário

Suzane lembra a infância marcada por distanciamento familiar e falta de afeto; produção ainda não tem data de estreia

06.04.26 10h27

INTERNACIONAL

Produção de nova série de Star Wars aguardou agenda de Wagner Moura para papel de protagonista

Em "Maul – Senhor da Sombra", acompanhamos a reconstrução do império criminoso de Darth Maul e o surgimento do capitão Brander Lawson (Wagner Moura)

06.04.26 10h19

SAÚDE

Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

O estado de saúde de Gerardo é considerado estável.

06.04.26 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

LONGA

Filme paraense 'Teste para Cardíaco' ganha as telas de todo o Brasil na Tela Quente

Pelo segundo ano consecutivo, uma produção 100% paraense da diretor Fernando Segtowick ganha destaque no horário nobre da TV Globo

06.04.26 8h00

BBB 26

Chaiany é eliminada do BBB 26; confira a porcentagem dos votos

Chaiany começou sua trajetória na Casa de Vidro da região Centro-Oeste do programa

06.04.26 7h57

SAÚDE

Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

O estado de saúde de Gerardo é considerado estável.

06.04.26 9h08

PERDA

Cantor e compositor Alvin L morre aos 67 anos, no Rio

O velório está marcado para esta segunda-feira 6, no Memorial do Carmo, na capital fluminense

06.04.26 10h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda