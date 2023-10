Professores Paes Loureiro e Violeta Refkalefsky Loureiro recebem título Honoris Causa na Unama

A Universidade da Amazônia (Unama) valoriza o saber de intelectuais da região amazônica nesta segunda-feira, 2, quando novos títulos de Honoris Causa serão entregues. Os laureados serão os professores doutores Violeta Refkalefsky Loureiro e João de Jesus Paes Loureiro e, ambos pesquisadores, literários e escritores amazônidas. A cerimônia está marcada para às 19h, no Auditório David Mufarrej, do campus Alcindo Cacela.

A reitora da Unama, Betânia Fidalgo, irá presidir o encontro. A cerimônia terá ainda a participação da comunidade acadêmica e de autoridades convidadas. Os nomes dos homenageados para a honraria foram escolhidos por professores do Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Unama via Conselho Universitário da Instituição. Houve uma análise minuciosa da trajetória profissional dos agraciados e, durante a cerimônia, serão entregues os diplomas e as medalhas correspondentes aos títulos recebidos.

A honraria é um reconhecimento aos trabalhos prestados à literatura, à pesquis e à preservação da cultura e imaginário amazônicos. "Para a Unama, é um imenso orgulho entregar a titulação a este casal que muito contribui para o estudo e a literatura da Amazônia. Suas obras e pensamentos não apenas enriquecem nossa cultura, mas, também, iluminam caminhos para o protagonismo da região, inspirando gerações a valorizar, entender e proteger nossa rica biodiversidade e patrimônio cultural", disse a reitora da Unama Betânia Fidalgo.

O anúncio da Outorga do título de "Honoris Causa" veio por meio do coordenador do PPGCLC, Edgar Chagas. “Os nomes deles foram unânimes pela produção, experiência de vida, conhecimento sobre a Amazônia e dos povos em que nela habitam. E esse é um dos princípios que a Universidade da Amazônia acredita e está comprometida”, complementa o gestor.

Essa é a primeira vez que a titulação será entregue a alguém que não faz parte do meio jurídico, mas que tem relevância ao saber e para a sociedade. A Dra. Violeta Loureiro caracterizou a titulação como um "prêmio maravilhoso" e destacou a mudança de olhar para entender e aprimorar o estudo na Amazônia. "Eu deixei de ver só problema na Amazônia. Antes, a gente via as possibilidades, mas não via vontade de aproveitar as potencialidades que a Amazônia tem", reafirma.

Além das contribuições para a comunidade acadêmica, Paes Loureiro tem uma participação especial na memória da Unama. "Fiquei ligado afetivamente a essa história, de modo que, receber essa honraria me deixa muito feliz. Eu estive próximo ao Edson Franco (antigo reitor da Unama) logo no início, no embrião do que seria hoje a Instituição. E, depois, quando eles quiseram transformar em universidade eu sugeri o nome pra eles, por se tratar da Amazônia e ficou ‘UNAMA’. Para que houvesse um destaque, uma coisa própria", reforçou, Paes Loureiro.

Outras titulações

Além dos doutores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Refkalefsky Loureiro, outras personalidades já receberam a titulação da UNAMA. Entre eles, o jurista Octávio Avertano Rocha, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Moura Ribeiro, o professor Arnaldo Niskier e o desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.