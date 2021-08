Professora do Pará disputa o Prêmio Jabuti

A professora de Filosofia da rede estadual de ensino, Aline Rossi, de 40 anos, concorre na categoria infantil da 63a edição do Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira de Livro (CBL), consagrada premiação da literatura nacional, com "Filô Zezinho em... o que é Filosofia?".

A obra lançada em janeiro deste ano, ensina a Filosofia no contexto diário cultural paraense por meio dos personagem Filô Zezinho e da amiga Mirian, que são paraenses. O livro foi publicado pela Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) com ilustrações de Oneide Lima e está à venda na Livraria Fox e na Amazon.

Capa

"Filô Zezinho em... o que é Filosofia?" é o primeiro livro publicado pela professora Aline Rossi, que leciona na rede estadual de ensino (Seduc), no Colégio Gentil Bittencourt e também na Universidade Católica de Belém.

A obra está inserida no projeto pedagógico, filosófico e educacional desenvolvimento por essa professora, intitulado "Future-se na Amazônia", que busca ensinar Filosofia por meio de referências regionais, valorizando a identidade e a cultura amazônicas.

"O meu objetivo é fazer com que o povo paraense valorize a cultura, que os professores se sintam motivados a publicar obras e a atingir a população fora da universidade, que a Filosofia seja uma disciplina acessível à comunidade, inclusive na rede pública", destaca Aline.