Nesta sexta-feira, 28, o professor Sidney Raiol será empossado como membro da Academia Barcarenense de Letras (Abarcle). A cerimônia, aberta ao público e prevista para ocorrer no Complexo Comercial de Barcarena, celebrará a trajetória de uma personalidade reconhecida por sua dedicação às letras, à educação e à preservação da cultura paraense.

Graduado em Letras pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Sidney Raiol acumula 35 anos de magistério. Durante esse período, ele compartilhou conhecimento, paixão pela língua portuguesa e estímulo à leitura com milhares de estudantes.

O educador iniciou sua carreira profissional na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 1982, lecionando em diversas unidades escolares até sua aposentadoria em Barcarena. Na cidade, construiu amizades, deixou legados e se tornou referência para várias gerações de alunos.

Nascido e criado no bairro do Umarizal, em Belém, Sidney Raiol passou a infância na casa dos tios, Dr. Osvaldo e Orlandina Santos. Na juventude, retornou à convivência com seus pais biológicos, Carlindo Lopes do Espírito Santo e Cidéa Honória Raiol do Espírito Santo, que também influenciaram sua formação humanística por meio de suas raízes culturais.

Ao longo de sua carreira, o professor realizou diversos cursos especializados em Língua Portuguesa e Literatura. Esses aprimoramentos qualificaram sua atuação pedagógica e seu olhar sobre a produção literária amazônica.

Segundo a Academia Barcarenense de Letras, Sidney Raiol é reconhecido por seu entusiasmo pela leitura, com foco em autores paraenses. Muitos desses escritores se tornaram amigos e interlocutores literários do professor.

Em sua casa, localizada no bairro do Tapanã, ele mantém o tradicional "Cantinho da Leitura". Neste espaço, diariamente, são realizadas conversas sobre livros, história, música e outros temas culturais. Ele também colabora com o canal do professor e escritor Paulo Maués, ampliando seu alcance como divulgador da literatura amazônica.

Além de educador e leitor incansável, Sidney Raiol é também um colecionador. Ele reúne livros, discos e objetos antigos, preservando memórias que refletem sua profunda paixão pela cultura regional.

Em 2009, Sidney Raiol conquistou o segundo lugar na modalidade Crônica em um concurso promovido pelo Governo do Estado do Pará. No mesmo ano, publicou a brochura "Escritos de um Aprendiz", que foi distribuída a amigos, familiares e alunos.

Reconhecimento e Legado Cultural

A posse de Sidney Raiol na Academia Barcarenense de Letras simboliza o reconhecimento de sua expressiva contribuição intelectual e cultural para o município de Barcarena e para o Estado do Pará.

Sua entrada na instituição reforça o compromisso da ABARCLE com a valorização de educadores, escritores e pesquisadores que dedicam suas vidas ao desenvolvimento sociocultural da região.

Serviço

Evento: Posse do professor Sidney Raiol na Academia Barcarenense de Letras

Posse do professor na Academia Barcarenense de Letras Data: 28 de novembro

28 de novembro Local: Complexo Comercial de Barcarena

Complexo Comercial de Barcarena Horário: 17h