Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Professor Sidney Raiol será empossado como membro da Academia Barcarenense de Letras

Em sua casa, localizada no bairro do Tapanã, Sidney Raiol mantém o tradicional "Cantinho da Leitura"

O Liberal
fonte

O educador iniciou sua carreira profissional na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 1982, lecionando em diversas unidades escolares até sua aposentadoria em Barcarena (Divulgação/ Sidney Raiol)

Nesta sexta-feira, 28, o professor Sidney Raiol será empossado como membro da Academia Barcarenense de Letras (Abarcle). A cerimônia, aberta ao público e prevista para ocorrer no Complexo Comercial de Barcarena, celebrará a trajetória de uma personalidade reconhecida por sua dedicação às letras, à educação e à preservação da cultura paraense.

Graduado em Letras pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Sidney Raiol acumula 35 anos de magistério. Durante esse período, ele compartilhou conhecimento, paixão pela língua portuguesa e estímulo à leitura com milhares de estudantes.

O educador iniciou sua carreira profissional na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 1982, lecionando em diversas unidades escolares até sua aposentadoria em Barcarena. Na cidade, construiu amizades, deixou legados e se tornou referência para várias gerações de alunos.

Nascido e criado no bairro do Umarizal, em Belém, Sidney Raiol passou a infância na casa dos tios, Dr. Osvaldo e Orlandina Santos. Na juventude, retornou à convivência com seus pais biológicos, Carlindo Lopes do Espírito Santo e Cidéa Honória Raiol do Espírito Santo, que também influenciaram sua formação humanística por meio de suas raízes culturais.

Ao longo de sua carreira, o professor realizou diversos cursos especializados em Língua Portuguesa e Literatura. Esses aprimoramentos qualificaram sua atuação pedagógica e seu olhar sobre a produção literária amazônica.

Segundo a Academia Barcarenense de Letras, Sidney Raiol é reconhecido por seu entusiasmo pela leitura, com foco em autores paraenses. Muitos desses escritores se tornaram amigos e interlocutores literários do professor.

Em sua casa, localizada no bairro do Tapanã, ele mantém o tradicional "Cantinho da Leitura". Neste espaço, diariamente, são realizadas conversas sobre livros, história, música e outros temas culturais. Ele também colabora com o canal do professor e escritor Paulo Maués, ampliando seu alcance como divulgador da literatura amazônica.

Além de educador e leitor incansável, Sidney Raiol é também um colecionador. Ele reúne livros, discos e objetos antigos, preservando memórias que refletem sua profunda paixão pela cultura regional.

Em 2009, Sidney Raiol conquistou o segundo lugar na modalidade Crônica em um concurso promovido pelo Governo do Estado do Pará. No mesmo ano, publicou a brochura "Escritos de um Aprendiz", que foi distribuída a amigos, familiares e alunos.

Reconhecimento e Legado Cultural

A posse de Sidney Raiol na Academia Barcarenense de Letras simboliza o reconhecimento de sua expressiva contribuição intelectual e cultural para o município de Barcarena e para o Estado do Pará.

Sua entrada na instituição reforça o compromisso da ABARCLE com a valorização de educadores, escritores e pesquisadores que dedicam suas vidas ao desenvolvimento sociocultural da região.

Serviço

  • Evento: Posse do professor Sidney Raiol na Academia Barcarenense de Letras
  • Data: 28 de novembro
  • Local: Complexo Comercial de Barcarena
  • Horário: 17h
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sidney Raiol

Academia Barcarenense de Letras

literatura paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

EQUILÍBRIO

Editoria de Cultura de O Liberal une interesse público e popular, do global ao local

Núcleo atua na interseção entre o que o público deseja e precisa saber, exigindo agilidade, apuração minuciosa e criatividade constante

29.11.25 17h00

DRAMA E ROMANCE

Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance marca a estreia de atriz como protagonista e inaugura um novo modelo de dramaturgia ágil e multiplataforma

29.11.25 10h00

NOVIDADES

Participação na COP 30 abre portas para Carabao, que mira novos projetos em 2026

Aparelhagem participou da Freezone e atraiu turistas e moradores durante a conferência

29.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

CRISE

Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ex-casal passou por crise durante a pandemia e chegou a viver em casas diferentes

28.11.25 22h01

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

CELEBRIDADES

Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

28.11.25 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda