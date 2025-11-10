Príncipe William ganha foto de Diana no Brasil durante o 'Domingão com Huck'

O Príncipe William teve uma conversa com Luciano Huck durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. O encontro foi exibido neste domingo, 9, no Domingão com Huck.

No programa, Luciano Huck presenteou o herdeiro do trono britânico com um porta-retrato contendo uma foto rara da Princesa Diana, mãe de William. A imagem foi registrada em 1991, quando Lady Di visitou o Brasil.

Naquela ocasião, Diana passou pela Fundação Casa, conversou com menores reclusos e deu colo a uma menina com Aids. A fotografia correu o mundo e, ao recebê-la, William reagiu: "Que coisa linda".

A primeira visita ao Brasil

O príncipe comentou sobre a emoção de visitar o Brasil pela primeira vez. Ele expressou seu encanto pelas belezas da cidade, afirmando que estar no Pão de Açúcar foi um sonho realizado.

Motivo da agenda no país

William esteve no Brasil para a cerimônia do Prêmio Earthshot, uma premiação internacional criada por ele para reconhecer soluções inovadoras para desafios ambientais.

Além da visita ao Rio de Janeiro, o príncipe também esteve em Belém. Lá, ele participou da Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30.