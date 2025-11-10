Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Príncipe William ganha foto de Diana no Brasil durante o 'Domingão com Huck'

A imagem foi registrada em 1991, quando Lady Di visitou o Brasil

Estadão Conteúdo

O Príncipe William teve uma conversa com Luciano Huck durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. O encontro foi exibido neste domingo, 9, no Domingão com Huck.

No programa, Luciano Huck presenteou o herdeiro do trono britânico com um porta-retrato contendo uma foto rara da Princesa Diana, mãe de William. A imagem foi registrada em 1991, quando Lady Di visitou o Brasil.

Naquela ocasião, Diana passou pela Fundação Casa, conversou com menores reclusos e deu colo a uma menina com Aids. A fotografia correu o mundo e, ao recebê-la, William reagiu: "Que coisa linda".

A primeira visita ao Brasil

O príncipe comentou sobre a emoção de visitar o Brasil pela primeira vez. Ele expressou seu encanto pelas belezas da cidade, afirmando que estar no Pão de Açúcar foi um sonho realizado.

Motivo da agenda no país

William esteve no Brasil para a cerimônia do Prêmio Earthshot, uma premiação internacional criada por ele para reconhecer soluções inovadoras para desafios ambientais.

Além da visita ao Rio de Janeiro, o príncipe também esteve em Belém. Lá, ele participou da Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PRÍNCIPE WILLIAM/DOMINGÃO COM HUCK/FOTO/DIANA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alfonso Herrera desembarca em Belém para participar da COP 30 e é recepcionado por fãs

O ator é embaixador da Boa Vontade da ONU e está na cidade para participar das discussões

10.11.25 12h54

CRÍTICA

Paul McCartney critica COP 30 por oferecer carne no menu

A carta foi escrita em parceria com a ONG Peta e cita o desmatamento causado pela pecuária

10.11.25 10h21

PASSOU DOS LIMITES

Ator Jeremy Renner é acusado por cineasta de enviar nudes sem permissão

Yi Zhou detalha acusações contra o intérprete de Gavião Arqueiro em desabafo nas redes sociais

10.11.25 10h04

CULTURA

O que fazer em Belém nesta segunda (10/11)? Cidade tem programação especial pela abertura da COP 30

Programação inclui show de Fafá de Belém, ópera no Theatro da Paz, exposição da National Geographic e visita ao veleiro sustentável da família Schurmann

10.11.25 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

O que fazer em Belém nesta segunda (10/11)? Cidade tem programação especial pela abertura da COP 30

Programação inclui show de Fafá de Belém, ópera no Theatro da Paz, exposição da National Geographic e visita ao veleiro sustentável da família Schurmann

10.11.25 9h28

PASSOU DOS LIMITES

Ator Jeremy Renner é acusado por cineasta de enviar nudes sem permissão

Yi Zhou detalha acusações contra o intérprete de Gavião Arqueiro em desabafo nas redes sociais

10.11.25 10h04

DENÚNCIA

Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo

separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator

10.11.25 9h37

CULTURA

Eloi Iglesias anuncia edição da 'Festa da Chiquita' na COP 30; saiba mais

O anúncio foi realizado via redes sociais do artista e promete agitar a cidade

10.11.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda