Princesa Diana plantou árvore de castanha do Pará em viagem a Parauapebas, nos anos 90

A Princesa Diana, figura que balançou a família real britânica, esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais desde a estreia da quarta temporada de "The Crow", no último dia 15. A série biográfica da Netflix segue a história do reinado da Rainha Elizabeth II, e a princesa Diana finalmente chegou à trama com os novos episódios, interpretada por Emma Corrin.

O que pouca gente sabe, é que durante sua passagem pela realeza britânica, a Princesa Diana fez uma visita ao estado do Pará. Lady Di conheceu o município de Parauapebas acompanhada do Príncipe Charles, no dia 23 em abril de 1991.

Na viagem, o casal plantou uma muda de árvore de Castanha-do-Pará no Parque Zoobotânico de Carajás, hoje Parque Zoobotânico Vale, em Parauapebas, sudeste do Pará. Até hoje, a árvore é ponto turústico no local, e tem ao lado uma placa que mostra informações sobre a espécie, além da história de sua plantação pelos intergantes da realeza britânica.

"Árvore platada por suas altezas reais, o Príncipe Chaerles e a Princesa Diana, por ocasião de sua visita ao Parque Zoobotânico de Carajás, em 23 de abril de 1991", diz a placa ao lado da árvore.

Em dezembro de 2019, 28 anos depois de sua plantação, a árvode gerou sua primeira frutificação, gerando grande comoção entre os trabalhadores do parque.