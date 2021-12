Preta Gil sobre Carnaval 2022: 'Seguir a ciência'

A cantora Preta Gil já fez questão de anunciar que seu já tradicional Bloco da Preta não sai às ruas do Rio de Janeiro no Carnaval 2022. A cantora desistiu do desfile após ter feito o pedido para a prefeitura, em virtude dos desdobramentos da pandemia. Em entrevista ao site UOL, a cantora disse que "as autoridades precisam observar e seguir a ciência e as orientações dos médicos e sanitaristas. Isso vai acontecer, ninguém vai autorizar um Carnaval se não for possível fazer um Carnaval.

"Eu, Preta, não me sinto pronta emocionalmente para puxar um bloco. Passei por perdas e lutos que ainda vivo durante essa pandemia. Perdi meu melhor amigo. Celebro muito o fato de estar viva, mas acho que não tenho a alegria esfuziante da qual preciso para subir em um trio e comandar um bloco para 1 milhão de pessoas. "É uma escolha pessoal. Não sei se vai ter Carnaval", prossegue. "Se tiver e os meus colegas se sentirem seguros e for algo de fato tranquilo para todos, eu vou aplaudir. Mas eu não consigo. Ainda vivemos uma pandemia. Vou voltar para as ruas quando não houver mortos. Eu não consigo naturalizar um 'só tem 300 mortos por dia'. Então, vou esperar", garantiu a cantora.