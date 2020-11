Prêmio Jabuti revela seus vencedores em cerimônia online comandada por Maju

O Prêmio Jabuti revela nesta quinta-feira, 26, seus vencedores. A cerimônia online será comandada pela jornalista Maju Coutinho a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Câmara Brasileira do Livro. Serão anunciados os vencedores das 20 categorias e, ainda, o ganhador do Livro do Ano, no valor de R$ 100 mil.

A personalidade literária deste ano é a poeta Adélia Prado, que será homenageada durante a premiação. Esta é uma das edições mais plurais do Jabuti e muitos dos livros que chegaram à final e refletem questões que mobilizam o debate hoje - seja nas categorias de ficção ou de não ficção. Há na lista, por exemplo, muitas obras que abordam a questão racial e a luta antirracista.

Na categoria romance, uma das mais tradicionais do Jabuti, concorrem Chico Buarque, Maria Valéria Rezende, Paulo Scott, Itamar Vieira Junior e Adriana Lisboa.

Confira a lista dos finalistas

Conto

Gosto de amora | Mário Medeiros

Passagem estreita | Divanize Carbonieri

Redemoinho em dia quente |Jarid Arraes

Sombrio Ermo Turvo | Veronica Stigger

Urubus | Carla Bessa

Crônica

Diário do Bolso - Os 100 primeiros dias | José Roberto Torero

Ildefonso Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil | Fábio Garcia

Notas sobre a fome |Helena Silvestre

O dia em que achei Drummond caído na rua | Marcelo Torres

Uma furtiva lágrima | Nélida Piñon

Histórias em Quadrinhos

Fujie e Mikito | Marcelo Costa e Yuri Andrey

O obscuro fichário dos artistas mundanos (1934-1958) | Clarice Hoffmann, Abel Alencar, Maurício Castro, Greg, Paulo do Amparo e Clara Moreira

Os olhos de Barthô | Orlandeli

Roseira, medalha, engenho e outras histórias | Jefferson Costa

Silvestre |Wagner Willian

Infantil

Da minha janela |Otávio Júnior

Fios | Christiane Nóbrega

Lá no meu quintal - O brincar de meninas e meninos de Norte a Sul | Gabriela Romeu e Marlene Peret

O fabuloso professor Fritz e a menina das pétalas amarelas | Alexandre Rathsam

O ovo de Pégaso | Arthur Warren e Janaina Tokitaka

Juvenil

A rede florida | Graziela Bozano Hetzel

Benjamina | Nelson Cruz

Caleidoscópio de vidas | João Anzanello Carrascoza

Palmares de Zumbi | Leonardo Chalub

Rabiscos | Luís Dill

Poesia

Lutar é crime | Bell Puã

O desvio das gentes |Pádua Fernandes

Rosa que está | Luci Collin

Solo para vialejo | Cida Pedrosa

Vida aberta - Tratado poético filosófico | W. J. Solha

Romance de Entretenimento

A telepatia são os outros |Ana Rüsche

Olhos bruxos | Eliezer Moreira

Serpentário | Felipe Castilho

Uma mulher no escuro | Raphael Montes

Viajantes do abismo | Nikelen Witter

Romance Literário

Carta à rainha louca | Maria Valéria Rezende

Essa gente | Chico Buarque

Marrom e amarelo | Paulo Scott

Todos os santos | Adriana Lisboa

Torto arado | Itamar Vieira Junior

ENSAIOS

Artes

AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Gabriel Zacarias, Galciani Neves, Izabela Pucu, Alexandre Pedro de Medeiros, Caroline Schroeder, Carolina de Angelis, Luise Malmaceda, Theo Monteiro, Pedro Borges, Paulo Cesar Gomes, Paulo Miyada e Priscyla Gomes

Livro dos afetos - Marcello Grassmann | Ana Lucia de Godoy Pinheiro, Leon Kossovitch e Denis Bruza Molino

Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 | Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva

Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Guy Veloso

Recife - Fotografias: 1986-2018 | Fred Jordão

Biografia, Documentário e Reportagem

Em busca da alma brasileira: biografia de Mário de Andrade | Jason Tércio

Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Laurentino Gomes

Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20 | Ruy Castro

O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal | Gilberto Nascimento

Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida | Jotabê Medeiros

Ciências Humanas

Dicionário da República | Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling

Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis

Ideias para adiar o fim do mundo | Ailton Krenak

Pequeno manual antirracista | Djamila Ribeiro

Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Ale Santos

Ciências Sociais

130 anos: Em busca da República | Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan

O Brasil não cabe no quintal de ninguém | Paulo Nogueira Batista Jr.

O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro | Marina Basso Lacerda

Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica | Adilson José Moreira

Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho | Luana Génot