Prêmio Goya está com as inscrições abertas até 12/08

A Academia Brasileira de Cinema, uma das realizadoras do Prêmio Goya, é oficialmente a representante do Brasil, que junto com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, escolhem o longa-metragem brasileiro que vai concorrer à categoria de Mejor Película Iberoamericana (Melhor Filme Ibero-Americano).

Podem participar os filmes produzidos por produtoras brasileiras independentes, com registro regular na Ancine, que estrearam em salas de cinema entre 1º de setembro de 2020 e 31 de julho de 2021 e estiveram em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.

As incrições podem ser feitas através do site https://academiabrasileiradecinema.com.br/, até o dia 12 de agosto.