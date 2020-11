Portaria da Fundação Palmares retira Gilberto Gil e Elza Soares da lista de personalidade negras

Uma portaria assinada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e publicada na edição desta quarta-feira (11) do “Diário Oficial da União” muda as regras para a seleção e publicação dos nomes e biografias das personalidades negras de grande relevância no site da entidade.

“O critério de seleção passa a ser a relevante contribuição histórica. Haverá exclusão de vários nomes. Novas personalidades serão incluídas em razão do mérito e da nobreza de caráter”, disse Camargo no Twitter.

A lista passará a fazer apenas homenagens póstumas, sem nomes de personalidades vivas. Isso deve levar à exclusão da galeria de nomes como os dos cantores Gilberto Gil, Elza Soares e Martinho da Vila, por exemplo. A portaria estabelece que as mudanças começam a valer em 1º de dezembro.

Camargo anunciou ainda que nessa data serão anunciadas todas as exclusões e inclusões. Ainda de acordo com a portaria, outros critérios para a inclusão na lista serão:

A relevante contribuição histórica no âmbito de sua área de conhecimento ou atuação;

os princípios defendidos pelo Estado brasileiro;

e outros critérios que poderão ser avaliados, de forma motivada, no momento da indicação.



A diretoria da Fundação Cultural Palmares ficará responsável por aprovar os nomes que serão incluídos ou excluídos da lista.

Ainda de acordo com o presidente da fundação, as mudanças visam “moralizar" a lista de personalidades negras da Fundação. Ele também anunciou que, entre as personalidades que serão incluídas na lista, estão o humorista Mussum, os cantores Wilson Simonal e Luiz Melodia, e o atleta João do Pulo.

A Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988 para promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira.