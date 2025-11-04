Por que César Tralli ficou sem 'boa noite' de encerramento em seu primeiro JN

César Tralli estreou na bancada do Jornal Nacional na noite da última segunda-feira, 3. Seu primeiro dia à frente do principal telejornal do País, porém, foi atípico. No encerramento da edição, o jornalista não desejou o tradicional "boa noite" ao público.

Para a estreia de Tralli, o JN apresentou uma edição com pautas mais frias, como a COP 30 e outras notícias sobre meio ambiente. A última reportagem foi sobre a morte de Lô Borges, ícone da MPB, aos 73 anos. Após a exibição do obituário do músico, Renata Vasconcellos encerrou o programa com um "boa noite" mais contido. Em seguida, os créditos começaram a subir, sem que Tralli se despedisse do público.

Embora o cumprimento final fosse um dos momentos mais aguardados da estreia, é comum que o telejornal encerre de forma mais sóbria e sem música quando trata de mortes de grandes personalidades.

Tralli é o novo âncora do programa jornalístico após a saída de William Bonner. A partir de 2026, Bonner vai atuar no Globo Repórter.

A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na última quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora é comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez foi substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.