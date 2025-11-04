Capa Jornal Amazônia
Por que César Tralli ficou sem 'boa noite' de encerramento em seu primeiro JN

Estadão Conteúdo

César Tralli estreou na bancada do Jornal Nacional na noite da última segunda-feira, 3. Seu primeiro dia à frente do principal telejornal do País, porém, foi atípico. No encerramento da edição, o jornalista não desejou o tradicional "boa noite" ao público.

Para a estreia de Tralli, o JN apresentou uma edição com pautas mais frias, como a COP 30 e outras notícias sobre meio ambiente. A última reportagem foi sobre a morte de Lô Borges, ícone da MPB, aos 73 anos. Após a exibição do obituário do músico, Renata Vasconcellos encerrou o programa com um "boa noite" mais contido. Em seguida, os créditos começaram a subir, sem que Tralli se despedisse do público.

Embora o cumprimento final fosse um dos momentos mais aguardados da estreia, é comum que o telejornal encerre de forma mais sóbria e sem música quando trata de mortes de grandes personalidades.

Tralli é o novo âncora do programa jornalístico após a saída de William Bonner. A partir de 2026, Bonner vai atuar no Globo Repórter.

A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na última quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora é comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez foi substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.

TV/JORNAL NACIONAL/CÉSAR TRALLI/BOA NOITE
