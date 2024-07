Polícia alemã detém suspeito de perseguir Taylor Swift

BERLIM (Miranda Murray/Reuters) - A polícia alemã afirmou nesta quinta-feira que deteve um homem norte-americano suspeito de perseguir Taylor Swift e fazer ameaças contra ela e seu parceiro nas redes sociais, quando ele tentava ir ao show da estrela pop na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país.

O homem de 34 anos, que tinha um ingresso, foi identificado e levado sob custódia no ponto de controle de entrada do local antes do show na quarta-feira, depois que as investigações iniciais não puderam descartar que ele representasse uma ameaça, disse a polícia.

Ele havia atraído a atenção ao fazer ameaças contra Swift e seu parceiro, Taylor Kelce, pela internet, acrescentou a polícia, mas a cantora e os frequentadores do show não estiveram em perigo.

Um tribunal ordenou que o homem ficasse preso até sábado.

O show de quarta-feira foi um dos três em Gelsenkirchen planejados pela cantora em sua turnê Eras, de grande sucesso, que atraiu 60.000 fãs, carinhosamente conhecidos como Swifties, que cantaram, dançaram e comemoraram com fantasias, informou a polícia.