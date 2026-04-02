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Polêmicos, clássicos e sucessos: 10 filmes e séries sobre Jesus para assistir no streaming

A data, que celebra o Milagre da Ressurreição, lembra o sacrifício de Jesus Cristo para salvar as almas da humanidade e seu retorno

Estadão Conteúdo
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Um dos feriados mais importante da crença cristã, a Páscoa será celebrada neste domingo, 5. A data, que celebra o Milagre da Ressurreição, lembra o sacrifício de Jesus Cristo para salvar as almas da humanidade e seu retorno, que o tornou a principal divindade no mundo ocidental.

Papa Leão XIV diz que Deus é 'rei da paz' e não pode ser usado para justificar guerras Com o Novo Testamento sendo chamado em diversas oportunidades de "a maior história já contada", era de se esperar que a indústria cinematográfica se apoiasse em seus textos para levar a história do Messias para o grande público.

A seguir, você confere 10 produções sobre Jesus Cristo disponíveis no streaming:

A Última Tentação de Cristo (1988) Direção: Martin Scorsese

Estrelado por Willem Dafoe e dirigido por Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo causou polêmica nos cinemas por focar no lado humano de Jesus, e como o medo em relação ao seu cruel destino pautou seus últimos momentos na cruz. Baseado no livro de Nikos Kazantzakis, o longa lembra que, apesar de divino, Cristo era também um homem, sujeito às mesmas emoções e desejos daqueles que salvou com seu sacrifício.

Onde assistir: disponível para compra e aluguel digital nas lojas do Prime Video, YouTube, Apple TV e ClaroTV+

O Rei dos Reis (1961) Direção: Nicholas Ray

O épico religioso de Nicholas Ray reconta a história completa da vida de Jesus, desde seu nascimento até sua última aparição diante dos apóstolos. Lançado em 1961, o longa narra a ascensão de Cristo como um líder de sua comunidade em meio à perseguição romana contra o povo judeu.

Onde assistir: disponível para compra e aluguel digital nas lojas do Prime Video, YouTube e ClaroTV+

A Paixão de Cristo (2004) Direção: Mel Gibson

Assim como A Última Tentação de Cristo, A Paixão de Cristo de Mel Gibson causou polêmica - não por seu retrato de Jesus, mas pela violência mostrada em cena. Aqui, Jim Caviezel interpreta Cristo ao longo das últimas horas antes de sua crucificação pelas mãos do Império Romano, que temia a capacidade de mobilização popular do messias. Falado em aramaico, latim e hebraico, a produção procura um retrato realista dos textos bíblicos.

Onde assistir: canal Lionsgate+ no Prime Video

O Jovem Messias (2016) Direção: Cyrus Nowrasteh

Lançado em 2016, O Jovem Messias recria os primeiros passos de Jesus em sua jornada divina, usando sua infância cercada de dúvidas e perseguições que eventualmente o tornariam o salvador da humanidade.

Onde assistir: disponível no Prime Video, Mercado Play e Globoplay

The Chosen (5 temporadas)

Produzida inicialmente por meio de financiamento coletivo, The Chosen se tornou um fenômeno mundial ao mostrar a jornada messiânica de Cristo. De suas primeiras pregações à Paixão, a série mostra a relação de Jesus com seus apóstolos e seu povo, destacando seus milagres e a tensão causada nos romanos, que temiam que o surgimento do Messias encorajasse o povo judeu a se rebelar contra seu império.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Mercado Play

Coração de Pai (2022) Direção: Andrés Garrigó

Focado em São José, o documentário mistura relatos de religiosos e cenas dramatizadas para explicar o papel do santo na criação de Jesus. Além de desconstruir a imagem de homem velho e passivo criada ao longo de 20 séculos da religião, a produção mostra o esforço de José em proteger seu filho do mal, colocando-o como figura central na formação de Cristo, ao lado de Maria.

Onde assistir: Netflix

A Paixão (minissérie)

Produzida pela BBC em parceria com a HBO, A Paixão acompanha os últimos dias de Cristo, cujas pregações públicas desafiaram as autoridades romanas, levando ao seu cárcere e crucificação.

Onde assistir: HBO Max

Maria, Mãe do Filho de Deus (2003) Direção: Moacyr Góes

Nesta produção brasileira estrelada por Giovanna Antonelli, Luigi Baricelli e Padre Marcelo Rossi, a história de Cristo é contada a partir do ponto de vista de Maria. O longa retrata o amor e os sacrifícios feitos por ela, além do sofrimento de saber sobre a inevitável crucificação e eventual ascensão do filho à divindade.

Onde assistir: Netflix e canal Sony One no Prime Video

Ben-Hur (1959) Direção: William Wyler

Épico religioso vencedor de 11 Oscars, incluindo Melhor Filme, Ben-Hur conta a história de um príncipe de Jerusalém que, traído e escravizado, busca a liberdade e, eventualmente, a vingança. Seu caminho, então, cruza com o de Jesus, com a mensagem do Messias inspirando sua vida.

Onde assistir: disponível para compra e aluguel digital nas lojas do Prime Video, YouTube, Apple TV e ClaroTV+

Jesus Cristo Superstar (1973) Direção: Norman Jewison

Baseado na peça homônima de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, o musical Jesus Cristo Superstar traz pompa e teatralidade às últimas semanas de Cristo, em uma adaptação bíblica que se tornou sucesso de bilheteria nos palcos e nos cinemas. Apesar dos vários anacronismos - encontrados em diálogos, figurinos e, obviamente, nas músicas -, o longa consegue traduzir a grande mobilização popular alcançada por Jesus, destacando como ele se tornou símbolo de luta contra a opressão romana.

Onde assistir: disponível para compra e aluguel digital nas lojas do Prime Video e ClaroTV+

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